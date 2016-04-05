Є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну, він не може дозволити собі блеф. Має бути чітко зрозуміло: люди, що підтримують Україну, ЄС, держави-члени, США, НАТО не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти України створить відповідь. Не ядерну відповідь, але настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде повністю знищена
Вдарять крилатими ракетами, як Трамп по Сирії. Половину з яких кацапи зіб'ють, над морем можуть і всі збити. Максимум, доруйнують керченський міст. Значно дошкульнішою буде політична і економічна блокада, до якої приєднаются всі країни, крім, хіба що, кндр і еритреї. Може, саме це їх і стримує...