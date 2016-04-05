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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2441244224432444
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:58

Станом на 12 жовтня у росії залишилося 609 високоточних ракет із 1844, які були на початку повномасштабного вторгнення.

Таку оцінку у Twitter оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.

За даними Міноборони, у росії залишилося 124 ракети «Іскандер» (з 900), 272 «Калібра» (з 500), а також 213 ракет Х-101 і Х-555 (з 444).
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:01

  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав: Дійсно - а чому Китай не беруть в G7? Нещасну рашку взяли, а Китай не беруть.
Я вважаю таку політику США неправильною і недальновидною.
Або правильною і дельтовидною, але нам усім вішають лапшу про справжні наміри США і його союзників.
А чим комуністичний Китай, по вашому, заслужив собі місце в організації демократичних країн?
Рашку звідти виперли.
Які у вас претензії до США?

"Демократичну" рашку вигнали тільки у 14му після Криму. Насправді тут багато критеріїв окрім демократії. Вважаю, что брали до уваги і космічні досягнення (на той час - другі після американців), і найбільшу в світі кількість ядерних боєприпасів, і її політичний та економічний вплив на країни ексСРСР (тому їй простили і Чечню, і Грузію, як СРСРу простили Угорщину та Чехословаччину), і володіння майже 30% світових ресурсів. Якщо б Сі не закусив вудила - прийняли б і Китай. Вважаю, що насправді мали це на увазі, не можна так просто ігнорувати країну з ВВП, порівняним з ВВП США. Хто-небудь типу Ден Сяопіна усіх влаштовував би, а зараз - типова диктатура.

Я не розумію вашої позиції.
G7 це ж не книга рекордів, це працююча організація, що приймпє рішення, втілює проєкти якісь.
Ви б узяли собі на велику й успішну фірму в компаньони бандюгана, навіть якщо в нього є братва і гроші?.. то він її просто грабуватиме
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:28

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну доходи країни-агресора від експорту нафти скоротилися до найнижчого показника цього року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:57

  vitaliian написав:В день когда был большой обстрел полукраины запаслось водой, кто уже успел ее выработать, а кто сегодня завтра просто спустит в канализацию пока не зацвела.

Дивно, вода яка була набрана у чисті скляні банки з кришками, (після системи очистки), не зацвіла навіть після двох місяців.

ІМХО. Відсутність питної води це сама нагальна проблема, і при форс-мажорі який міг бути це правильна поведінка.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:В день когда был большой обстрел полукраины запаслось водой, кто уже успел ее выработать, а кто сегодня завтра просто спустит в канализацию пока не зацвела.

У меня стоит вода набрана еще 24 февраля в 2 пластиковые баклахи 5л. Пока ничего не цветет вообще, пойдет слить в унитазе хоть раз в сутки.
На случай чп в банке 2 л на каждого в квартире для питья, стоит пока 2 месяца. Если с хололдом еще можно как-то пережить какое-то время, то вода для питья это номер один.
Не нужно далеко искать, в Буче с водой была реальная проблема.
Negotive
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:49

  Negotive написав:Читал урывки записей с блокадного Ленинграда: стояли под бомбежками чтоб воду с реки набрать. (Реки тогда почище были, сейчас с водой в реке можно подцепить что угодно.).
Да и не нужно далеко искать, в Буче это была реальная проблема.

В Чернигове в марте этого года воду брали из Стрижня
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:59

  fler написав:Станом на 12 жовтня у росії залишилося 609 високоточних ракет із 1844, які були на початку повномасштабного вторгнення.

Таку оцінку у Twitter оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.

За даними Міноборони, у росії залишилося 124 ракети «Іскандер» (з 900), 272 «Калібра» (з 500), а також 213 ракет Х-101 і Х-555 (з 444).



Новые шо уже не делают ?
kutuz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пишуть що дуже повільно
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:21

  kutuz написав:
  fler написав:Станом на 12 жовтня у росії залишилося 609 високоточних ракет із 1844, які були на початку повномасштабного вторгнення.

Таку оцінку у Twitter оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.

За даними Міноборони, у росії залишилося 124 ракети «Іскандер» (з 900), 272 «Калібра» (з 500), а також 213 ракет Х-101 і Х-555 (з 444).



Новые шо уже не делают ?


Писали, що виробляють 20 шт на місяць.
fler
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