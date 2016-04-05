andrijk777 написав: Дійсно - а чому Китай не беруть в G7? Нещасну рашку взяли, а Китай не беруть. Я вважаю таку політику США неправильною і недальновидною. Або правильною і дельтовидною, але нам усім вішають лапшу про справжні наміри США і його союзників.
А чим комуністичний Китай, по вашому, заслужив собі місце в організації демократичних країн? Рашку звідти виперли. Які у вас претензії до США?
"Демократичну" рашку вигнали тільки у 14му після Криму. Насправді тут багато критеріїв окрім демократії. Вважаю, что брали до уваги і космічні досягнення (на той час - другі після американців), і найбільшу в світі кількість ядерних боєприпасів, і її політичний та економічний вплив на країни ексСРСР (тому їй простили і Чечню, і Грузію, як СРСРу простили Угорщину та Чехословаччину), і володіння майже 30% світових ресурсів. Якщо б Сі не закусив вудила - прийняли б і Китай. Вважаю, що насправді мали це на увазі, не можна так просто ігнорувати країну з ВВП, порівняним з ВВП США. Хто-небудь типу Ден Сяопіна усіх влаштовував би, а зараз - типова диктатура.
Я не розумію вашої позиції. G7 це ж не книга рекордів, це працююча організація, що приймпє рішення, втілює проєкти якісь. Ви б узяли собі на велику й успішну фірму в компаньони бандюгана, навіть якщо в нього є братва і гроші?.. то він її просто грабуватиме
vitaliian написав:В день когда был большой обстрел полукраины запаслось водой, кто уже успел ее выработать, а кто сегодня завтра просто спустит в канализацию пока не зацвела.
У меня стоит вода набрана еще 24 февраля в 2 пластиковые баклахи 5л. Пока ничего не цветет вообще, пойдет слить в унитазе хоть раз в сутки. На случай чп в банке 2 л на каждого в квартире для питья, стоит пока 2 месяца. Если с хололдом еще можно как-то пережить какое-то время, то вода для питья это номер один. Не нужно далеко искать, в Буче с водой была реальная проблема.
Negotive написав:Читал урывки записей с блокадного Ленинграда: стояли под бомбежками чтоб воду с реки набрать. (Реки тогда почище были, сейчас с водой в реке можно подцепить что угодно.). Да и не нужно далеко искать, в Буче это была реальная проблема.
В Чернигове в марте этого года воду брали из Стрижня