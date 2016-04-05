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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2442244324442445
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лукашенко заявил, что в региональную группировку войск Беларуси и России войдут 70 тыс. беларусских военнослужащих

Сегодня, отвечая на вопрос корреспондента кремлёвского «Первого канала», Лукашенко сказал, что региональная группировка войск Беларуси и России развёртывается на западном направлении и ещё раз повторил, что в Польше якобы может появиться ядерное оружие.

«Конечно, нас это настораживает. Поэтому мы и ввели режим контртеррористической операции и начали развертывать региональную группировку Беларуси и России на западном направлении».

По его словам, количественный состав этой группировки от РБ будет составлять около 70 тыс. военнослужащих. Сколько от РФ — неизвестно. Единственное, он сказал: «я думаю, что 10-15 тыс. от России требовать сейчас не надо». 

Кроме того, он в очередной раз заявил, что не хочет втягиваться в войну. И обвинил американцев, которые якобы «на посиделках в Варшаве» заявляют, что пойдут куда-то прямо через Беларусь. Никаких пруфов он, конечно же, не предоставил.
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:10

  kutuz написав:
  fler написав:Станом на 12 жовтня у росії залишилося 609 високоточних ракет із 1844, які були на початку повномасштабного вторгнення.

Таку оцінку у Twitter оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.

За даними Міноборони, у росії залишилося 124 ракети «Іскандер» (з 900), 272 «Калібра» (з 500), а також 213 ракет Х-101 і Х-555 (з 444).



Новые шо уже не делают ?

Х-101 і Х-555 - вже ні.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 16:04

  Ukrainian написав:Що буде швидше побудуть ппо чи в раші закінчаться ракети ?
Майстерність прогнозування в тому й полягає - щлб половину роботи д...ю не показувати.
Поки було 600+ високоточних і розмір залпу в 100+ - це один розмір(кількість) ППО
А коли залишилось 200+ високоточних і залп в 40+ - тут можна й десятком систем все перекрити
budivelnik
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