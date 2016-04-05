|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:01
Лукашенко заявил, что в региональную группировку войск Беларуси и России войдут 70 тыс. беларусских военнослужащих
Сегодня, отвечая на вопрос корреспондента кремлёвского «Первого канала», Лукашенко сказал, что региональная группировка войск Беларуси и России развёртывается на западном направлении и ещё раз повторил, что в Польше якобы может появиться ядерное оружие.
«Конечно, нас это настораживает. Поэтому мы и ввели режим контртеррористической операции и начали развертывать региональную группировку Беларуси и России на западном направлении».
По его словам, количественный состав этой группировки от РБ будет составлять около 70 тыс. военнослужащих. Сколько от РФ — неизвестно. Единственное, он сказал: «я думаю, что 10-15 тыс. от России требовать сейчас не надо».
Кроме того, он в очередной раз заявил, что не хочет втягиваться в войну. И обвинил американцев, которые якобы «на посиделках в Варшаве» заявляют, что пойдут куда-то прямо через Беларусь. Никаких пруфов он, конечно же, не предоставил.
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 831
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:10
kutuz написав: fler написав:
Станом на 12 жовтня у росії залишилося 609 високоточних ракет із 1844, які були на початку повномасштабного вторгнення.
Таку оцінку у Twitter оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.
За даними Міноборони, у росії залишилося 124 ракети «Іскандер» (з 900), 272 «Калібра» (з 500), а також 213 ракет Х-101 і Х-555
(з 444).
Новые шо уже не делают ?
Х-101 і Х-555 - вже ні.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2469
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 761 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: П'ят 14 жов, 2022 16:04
Ukrainian написав:
Що буде швидше побудуть ппо чи в раші закінчаться ракети ?
Майстерність прогнозування в тому й полягає - щлб половину роботи д...ю не показувати.
Поки було 600+ високоточних і розмір залпу в 100+ - це один розмір(кількість) ППО
А коли залишилось 200+ високоточних і залп в 40+ - тут можна й десятком систем все перекрити
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25973
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 2912 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|104972
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|467465
|
|
|1
|3975
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|