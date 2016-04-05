Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:01

Лукашенко заявил, что в региональную группировку войск Беларуси и России войдут 70 тыс. беларусских военнослужащих



Сегодня, отвечая на вопрос корреспондента кремлёвского «Первого канала», Лукашенко сказал, что региональная группировка войск Беларуси и России развёртывается на западном направлении и ещё раз повторил, что в Польше якобы может появиться ядерное оружие.



«Конечно, нас это настораживает. Поэтому мы и ввели режим контртеррористической операции и начали развертывать региональную группировку Беларуси и России на западном направлении».



По его словам, количественный состав этой группировки от РБ будет составлять около 70 тыс. военнослужащих. Сколько от РФ — неизвестно. Единственное, он сказал: «я думаю, что 10-15 тыс. от России требовать сейчас не надо».



Кроме того, он в очередной раз заявил, что не хочет втягиваться в войну. И обвинил американцев, которые якобы «на посиделках в Варшаве» заявляют, что пойдут куда-то прямо через Беларусь. Никаких пруфов он, конечно же, не предоставил.