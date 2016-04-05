Лукашенко заявил, что в региональную группировку войск Беларуси и России войдут 70 тыс. беларусских военнослужащих
Сегодня, отвечая на вопрос корреспондента кремлёвского «Первого канала», Лукашенко сказал, что региональная группировка войск Беларуси и России развёртывается на западном направлении и ещё раз повторил, что в Польше якобы может появиться ядерное оружие.
«Конечно, нас это настораживает. Поэтому мы и ввели режим контртеррористической операции и начали развертывать региональную группировку Беларуси и России на западном направлении».
По его словам, количественный состав этой группировки от РБ будет составлять около 70 тыс. военнослужащих. Сколько от РФ — неизвестно. Единственное, он сказал: «я думаю, что 10-15 тыс. от России требовать сейчас не надо».
Кроме того, он в очередной раз заявил, что не хочет втягиваться в войну. И обвинил американцев, которые якобы «на посиделках в Варшаве» заявляют, что пойдут куда-то прямо через Беларусь. Никаких пруфов он, конечно же, не предоставил.
Ukrainian написав:Що буде швидше побудуть ппо чи в раші закінчаться ракети ?
Майстерність прогнозування в тому й полягає - щлб половину роботи д...ю не показувати. Поки було 600+ високоточних і розмір залпу в 100+ - це один розмір(кількість) ППО А коли залишилось 200+ високоточних і залп в 40+ - тут можна й десятком систем все перекрити
vitaliian написав:В день когда был большой обстрел полукраины запаслось водой, кто уже успел ее выработать, а кто сегодня завтра просто спустит в канализацию пока не зацвела.
У меня стоит вода набрана еще 24 февраля в 2 пластиковые баклахи 5л. Пока ничего не цветет вообще, пойдет слить в унитазе хоть раз в сутки. На случай чп в банке 2 л на каждого в квартире для питья, стоит пока 2 месяца. Если с хололдом еще можно как-то пережить какое-то время, то вода для питья это номер один. Не нужно далеко искать, в Буче с водой была реальная проблема.
А зачем вы ее держите с 24.02? Уже бы слили и 50 раз новую набрали. Летом я держал стратегический запас в 2л бутылках на окне - вся поцвела, а бутылки внутри позеленели. Теперь только минералку закрытую держу, она не точно не цветёт. В феврале накупил муки весовой, гороха, перловки, кукурузной крупы (все то что продавалось) вчера раздал беженцам, мне столько не надо, а оно такое что долго не хранится.
vitaliian написав:А зачем вы ее держите с 24.02? Уже бы слили и 50 раз новую набрали. Летом я держал стратегический запас в 2л бутылках на окне - вся поцвела, а бутылки внутри позеленели
ты выехал ещё до войны, в места, где всё было нормально Ты трындишь, без надобности
То ты доказывал что я не выехал, а теперь оказывается выехал. Раздвоение личности? Предмет разговора не то кто когда выехал, а сколько можно хранить запас воды. Впрочем человеку с мозгом домашнего кота все равно о чем разговор. Забудь.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 14 жов, 2022 19:08, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian написав:В день когда был большой обстрел полукраины запаслось водой, кто уже успел ее выработать, а кто сегодня завтра просто спустит в канализацию пока не зацвела.
У меня стоит вода набрана еще 24 февраля в 2 пластиковые баклахи 5л. Пока ничего не цветет вообще, пойдет слить в унитазе хоть раз в сутки. На случай чп в банке 2 л на каждого в квартире для питья, стоит пока 2 месяца. Если с хололдом еще можно как-то пережить какое-то время, то вода для питья это номер один. Не нужно далеко искать, в Буче с водой была реальная проблема.
А зачем вы ее держите с 24.02? Уже бы слили и 50 раз новую набрали. Летом я держал стратегический запас в 2л бутылках на окне - вся поцвела, а бутылки внутри позеленели. Теперь только минералку закрытую держу, она не точно не цветёт. В феврале накупил муки весовой, гороха, перловки, кукурузной крупы (все то что продавалось) вчера раздал беженцам, мне столько не надо, а оно такое что долго не хранится. Появилось видео прилета в Белгородскую тэц https://t.me/voynareal/38735
Вода "зацвітає" бо стоїть в теплі на сонці- Ідеальне середовище для розмноження бактерій та водоростей. Якщо буде стояти в темному холодному місці, "цвітіння" почнется дуууже не скоро. В мінералку додають препарати, що блокують розмноження усілякої мікрофлори+вона частіше всього проходить знезараження перед розливом.