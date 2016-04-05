Starikan написав:Ми досі жили-не тужили: США захищає, Росія - дешеві енергоносії, жебраки у Китаї - дешеві предмети ширвжитку, будували дещо на кшталт соціалізму
Непонятно, если Европу устраивал миропорядок - военный зонтик США, дешёвые ресурсы РФ, дешевая рабсила КНР - зачем было его ломать?
А Европа и не ломала. Турция и Китай хотят не просто дешёвый газ, а его месторождения.
Нынешние переговоры в Астане Путина и Эрдогана при всей их кажущейся будничности (четвертый раз за четыре месяца) на самом деле крайне примечательны. И примечательны они предложением Путина «поделиться управлением» святая святых кремлевского режима - газовыми активами. То есть - тем самым ключевым инструментом войны, которая была фактически объявлена Мюнхенской речью Путина в 2007 году.
Такое предложение рутинным не назовёшь, и оно вызвано целым рядом критических обстоятельств, которые, в общем-то, на виду.
Но примечательно еще и то, кому Путин делает это предложение. И тут без краткой предыстории вопроса не обойтись.
О том что Китай получает газ фактически ниже себестоимости полно инфы в интернете, не ударив пальцем об палец. И успешно перепродает соседям по гораздо выше стоимости. Деньги из воздуха просто потому что пуйло ввязался в идиотскую войну.
Потом пойдет нефть па 60 последним союзникам. Которые будут перепродавать ее по 90. Возможно Сибирь сдадут в аренду на 100 лет за 5 копеек.
Турция пример весь поток рф-туристов которым закроют выезд в Европу и США.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 14 жов, 2022 19:24, всього редагувалось 11 разів.
Сегодня заявили что IRIS-T заступило на дежурство на южном направлении. Я так понимаю кандидата на южном 3: Николаев, Никополь и Запорожье. Больше всего погибших за последнее время в Запорожье ( ~70 за две недели), так что оно №1 в списке. Посмотрим долетит ли что-то до города начиная с этой ночи. Пошлой был прилёт в район автовокзала.
Витаха написав:Сегодня заявили что IRIS-T заступило на дежурство на южном направлении. Я так понимаю кандидата на южном 3: Николаев, Никополь и Запорожье. Больше всего погибших за последнее время в Запорожье ( ~70 за две недели), так что оно №1 в списке. Посмотрим долетит ли что-то до города начиная с этой ночи. Пошлой был прилёт в район автовокзала.
Водночас НАТО і випробуває своє озброєння у реальних умовах.
sergey_sryvkin написав: Я не розумію вашої позиції. G7 це ж не книга рекордів, це працююча організація, що приймпє рішення, втілює проєкти якісь. Ви б узяли собі на велику й успішну фірму в компаньони бандюгана, навіть якщо в нього є братва і гроші?.. то він її просто грабуватиме
Ви живете в світі рожевих поні. І при чому братва к Китаю?
По словам Путина, на фронт уже брошено 16 тысяч мобилизованных из призванных 220. Он сообщил, что после призыва мужчины проходят первичную подготовку в частях, это занимает от 5 до 10 дней, после этого следует подготовка в боевой части от 5 до 15 дней. Затем солдаты уже направляются на войну.
Я не очень понимаю, как можно подготовить человека за 5 или 10 дней, особенно если учесть, что он мог служить 10-15 лет тому назад. Про «подготовку» в боевой части вежливо опустим шутку президента, так как командиру на передовой просто некогда кого-то обучать, когда у него оборона рассыпается.
Проще говоря - даже из слов Путина можно сделать вывод, что выживание мобилизованных не является для режима сколь-либо значимой задачей.