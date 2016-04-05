RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 24442445244624472448>
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Ми досі жили-не тужили: США захищає, Росія - дешеві енергоносії, жебраки у Китаї - дешеві предмети ширвжитку, будували дещо на кшталт соціалізму

Непонятно, если Европу устраивал миропорядок - военный зонтик США, дешёвые ресурсы РФ, дешевая рабсила КНР - зачем было его ломать?
crumd
 
Повідомлень: 596
З нами з: 28.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:10

  crumd написав:
  Starikan написав:Ми досі жили-не тужили: США захищає, Росія - дешеві енергоносії, жебраки у Китаї - дешеві предмети ширвжитку, будували дещо на кшталт соціалізму

Непонятно, если Европу устраивал миропорядок - военный зонтик США, дешёвые ресурсы РФ, дешевая рабсила КНР - зачем было его ломать?

А Европа и не ломала. Турция и Китай хотят не просто дешёвый газ, а его месторождения.


Нынешние переговоры в Астане Путина и Эрдогана при всей их кажущейся будничности (четвертый раз за четыре месяца) на самом деле крайне примечательны. И примечательны они предложением Путина «поделиться управлением» святая святых кремлевского режима - газовыми активами. То есть - тем самым ключевым инструментом войны, которая была фактически объявлена Мюнхенской речью Путина в 2007 году.

Такое предложение рутинным не назовёшь, и оно вызвано целым рядом критических обстоятельств, которые, в общем-то, на виду.

Но примечательно еще и то, кому Путин делает это предложение. И тут без краткой предыстории вопроса не обойтись.

https://t.me/anatoly_nesmiyan/5397

О том что Китай получает газ фактически ниже себестоимости полно инфы в интернете, не ударив пальцем об палец. И успешно перепродает соседям по гораздо выше стоимости. Деньги из воздуха просто потому что пуйло ввязался в идиотскую войну.

Потом пойдет нефть па 60 последним союзникам. Которые будут перепродавать ее по 90. Возможно Сибирь сдадут в аренду на 100 лет за 5 копеек.

Турция пример весь поток рф-туристов которым закроют выезд в Европу и США.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 14 жов, 2022 19:24, всього редагувалось 11 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14680
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Вдарять крилатими ракетами, як Трамп по Сирії. Половину з яких кацапи зіб'ють, над морем можуть і всі збити. Максимум, доруйнують керченський міст.

залп 1000 Томагавков отправит на концерт к кобзону ВСЮ группировку раиссии на территории Украины
Прохожий
 
Повідомлень: 12840
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сегодня заявили что IRIS-T заступило на дежурство на южном направлении.
Я так понимаю кандидата на южном 3: Николаев, Никополь и Запорожье.
Больше всего погибших за последнее время в Запорожье ( ~70 за две недели), так что оно №1 в списке.
Посмотрим долетит ли что-то до города начиная с этой ночи. Пошлой был прилёт в район автовокзала.
Витаха
 
Повідомлень: 367
З нами з: 11.10.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:45

  Витаха написав:Сегодня заявили что IRIS-T заступило на дежурство на южном направлении.
Я так понимаю кандидата на южном 3: Николаев, Никополь и Запорожье.
Больше всего погибших за последнее время в Запорожье ( ~70 за две недели), так что оно №1 в списке.
Посмотрим долетит ли что-то до города начиная с этой ночи. Пошлой был прилёт в район автовокзала.

Водночас НАТО і випробуває своє озброєння у реальних умовах.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 544
З нами з: 31.07.19
Подякував: 343 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:00

  sergey_sryvkin написав: Я не розумію вашої позиції.
G7 це ж не книга рекордів, це працююча організація, що приймпє рішення, втілює проєкти якісь.
Ви б узяли собі на велику й успішну фірму в компаньони бандюгана, навіть якщо в нього є братва і гроші?.. то він її просто грабуватиме

Ви живете в світі рожевих поні.
І при чому братва к Китаю?
Starikan
2
 
Повідомлень: 18967
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2439 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:По характеристикам они хуже Бука и С-300

Самое современное европейское ПВО хуже советского С300? Охотно верю.
Витаха
 
Повідомлень: 367
З нами з: 11.10.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:06

  Витаха написав:
  crumd написав:По характеристикам они хуже Бука и С-300

Самое современное европейское ПВО хуже советского С300? Охотно верю.

А хімарси взагалі то є суцільна вигадка, конашенка все розклав давно по поличках, а тролі просто повторять православну скрепну тільки ПРАВДУ!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12449
З нами з: 30.12.09
Подякував: 566 раз.
Подякували: 3482 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:42

По словам Путина, на фронт уже брошено 16 тысяч мобилизованных из призванных 220. Он сообщил, что после призыва мужчины проходят первичную подготовку в частях, это занимает от 5 до 10 дней, после этого следует подготовка в боевой части от 5 до 15 дней. Затем солдаты уже направляются на войну.

Я не очень понимаю, как можно подготовить человека за 5 или 10 дней, особенно если учесть, что он мог служить 10-15 лет тому назад. Про «подготовку» в боевой части вежливо опустим шутку президента, так как командиру на передовой просто некогда кого-то обучать, когда у него оборона рассыпается.

Проще говоря - даже из слов Путина можно сделать вывод, что выживание мобилизованных не является для режима сколь-либо значимой задачей.


https://t.me/anatoly_nesmiyan/5415

Там же следующий пост пишут что часть Белгорода без света. Но увы горит не тэц а подстанция. Так что скорее сами себя обстреливают на минималках, чтобы оправдать мобилизацию и поднять рейтинг пуйла, который борется с вселенским злом.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 14 жов, 2022 20:47, всього редагувалось 6 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14680
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:42

  Витаха написав:Сегодня заявили что IRIS-T заступило на дежурство на южном направлении.
Я так понимаю кандидата на южном 3: Николаев, Никополь и Запорожье.
Больше всего погибших за последнее время в Запорожье ( ~70 за две недели), так что оно №1 в списке.
Посмотрим долетит ли что-то до города начиная с этой ночи. Пошлой был прилёт в район автовокзала.

Никополь точно нет
к сожалению ПВО против ствольной артиллерии/градов не работает
Прохожий
 
Повідомлень: 12840
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 24442445244624472448>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104980
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467495
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3978
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (303)
14.10.2022 22:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.