Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:10

crumd написав: Starikan написав: Ми досі жили-не тужили: США захищає, Росія - дешеві енергоносії, жебраки у Китаї - дешеві предмети ширвжитку, будували дещо на кшталт соціалізму Ми досі жили-не тужили: США захищає, Росія - дешеві енергоносії, жебраки у Китаї - дешеві предмети ширвжитку, будували дещо на кшталт соціалізму

Непонятно, если Европу устраивал миропорядок - военный зонтик США, дешёвые ресурсы РФ, дешевая рабсила КНР - зачем было его ломать? Непонятно, если Европу устраивал миропорядок - военный зонтик США, дешёвые ресурсы РФ, дешевая рабсила КНР - зачем было его ломать?



Нынешние переговоры в Астане Путина и Эрдогана при всей их кажущейся будничности (четвертый раз за четыре месяца) на самом деле крайне примечательны. И примечательны они предложением Путина «поделиться управлением» святая святых кремлевского режима - газовыми активами. То есть - тем самым ключевым инструментом войны, которая была фактически объявлена Мюнхенской речью Путина в 2007 году.



Такое предложение рутинным не назовёшь, и оно вызвано целым рядом критических обстоятельств, которые, в общем-то, на виду.



Но примечательно еще и то, кому Путин делает это предложение. И тут без краткой предыстории вопроса не обойтись.

А Европа и не ломала. Турция и Китай хотят не просто дешёвый газ, а его месторождения.О том что Китай получает газ фактически ниже себестоимости полно инфы в интернете, не ударив пальцем об палец. И успешно перепродает соседям по гораздо выше стоимости. Деньги из воздуха просто потому что пуйло ввязался в идиотскую войну.Потом пойдет нефть па 60 последним союзникам. Которые будут перепродавать ее по 90. Возможно Сибирь сдадут в аренду на 100 лет за 5 копеек.Турция пример весь поток рф-туристов которым закроют выезд в Европу и США.