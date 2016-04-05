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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2445244624472448>
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Витаха написав:Самое современное европейское ПВО хуже советского С300? Охотно верю.

Просто надо понимать историю развития ПВО на Западе и в СССР. Совершенно разные концепции. Поэтому древняя советская Оса оказалась крайне эффективной против беспилотников.
crumd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Витаха написав:Сегодня заявили что IRIS-T заступило на дежурство на южном направлении.
Я так понимаю кандидата на южном 3: Николаев, Никополь и Запорожье.
Больше всего погибших за последнее время в Запорожье ( ~70 за две недели), так что оно №1 в списке.
Посмотрим долетит ли что-то до города начиная с этой ночи. Пошлой был прилёт в район автовокзала.


Собственно уже слили где IRIS, и это не эти три города.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 14 жов, 2022 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:Вооруженные силы Украины уже на следующей неделе могут освободить из-под российской оккупации Херсон и правый берег Днепра.

Об этом пишет Financial Times.
https://www.ft.com/content/79ee35bf-08c ... 02825e6585


На этой неделе это точно не произойдет. Абсолютно не реальный прогноз. И вообще всё не просто. Чмобиков тут нагоняют в дополнение к уже имеющимся.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:06

  crumd написав:
  Витаха написав:Самое современное европейское ПВО хуже советского С300? Охотно верю.

Просто надо понимать историю развития ПВО на Западе и в СССР. Совершенно разные концепции. Поэтому древняя советская Оса оказалась крайне эффективной против беспилотников.

против беспилотников и свд эффективна)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:На этой неделе это точно не произойдет. Абсолютно не реальный прогноз.

Некоторые военные эксперты предсказывают вариант использования Херсона в качестве Сталинграда. Втянуть ВСУ в уличные бои в зимний период.
Если не рассматривать Херсон как плацдарм для атаки на Николаев, то он становится бесполезным с военной точки зрения.
crumd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:20

  freeze написав:
fler написав:Вооруженные силы Украины уже на следующей неделе могут освободить из-под российской оккупации Херсон и правый берег Днепра.

Об этом пишет Financial Times.
https://www.ft.com/content/79ee35bf-08c ... 02825e6585


На этой неделе это точно не произойдет. Абсолютно не реальный прогноз. И вообще всё не просто. Чмобиков тут нагоняют в дополнение к уже имеющимся.


Я все розумію, але інфовійна - це теж війна. Погляньте, як місцеві кацапи заметушилися. :twisted:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:35

  freeze написав:И вообще всё не просто.

Вітання Вам і всім іншим захисникам зі святом! Слава Україні!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:36

  crumd написав:
  freeze написав:На этой неделе это точно не произойдет. Абсолютно не реальный прогноз.

Некоторые военные эксперты предсказывают вариант использования Херсона в качестве Сталинграда. Втянуть ВСУ в уличные бои в зимний период.
Если не рассматривать Херсон как плацдарм для атаки на Николаев, то он становится бесполезным с военной точки зрения.

ого, новая методичка подоспела как видно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:40

  freeze написав:
fler написав:Вооруженные силы Украины уже на следующей неделе могут освободить из-под российской оккупации Херсон и правый берег Днепра.

Об этом пишет Financial Times.
https://www.ft.com/content/79ee35bf-08c ... 02825e6585


На этой неделе это точно не произойдет. Абсолютно не реальный прогноз. И вообще всё не просто. Чмобиков тут нагоняют в дополнение к уже имеющимся.

Правильно делают. Учитывая, что логистика затруднена, новый удар будет опять не по Херсону, и опять перекинуть оперативно с Херсоноского направления не получится :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:48

  vitaliian написав:Впрочем человеку с мозгом домашнего кота все равно о чем разговор.

Не оскорбляйте котов - это умнейшие существа. В отличие от многих представителей рода человеческого. К примеру, ни один кот не пойдет бить другого кота, объявив, что делает это для денацификации и делимитаризации оного. И всего лишь из-за своего комплекса неполноценности, вызванного малым ростом и кличками среди сокурсников "моль", "окурок".

  vitaliian написав:
...
Я не очень понимаю, как можно подготовить человека за 5 или 10 дней, особенно если учесть, что он мог служить 10-15 лет тому назад.
...

Элементарно, Ватсон! Ржавые автоматы 80-х годов выпуска, танки и др. бронетехника 60-70-х, выкопать окоп, 5 дней вполне достаточно. Ну а современные пайки против "шрапнели" с селедкой это им вообще "ресторан" против вокзальной "тошниловки" в армии 10-15 лет назад.

P.S. У нас пополнение орков. "Старые", переведенные из соседнего райцентра, относительно спокойные, ходят без оружия, правда в заношенной, давно не стиранной форме и от них тхне давно немытым телом. Для них главное нажраться, желательно самогоном, кое-кто ищет анашу, ну и женщин. "Новые" злые, ходят с автоматами на груди, сам видел двоих идущих по рынку с пальцами на спусковых крючках, форма новая, не обношенная, летняя, видимо недавнее пополнение, судя по нанесенным ими надписям на киосках "Сибирь", "Новосибирск", прибыли оттуда.
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