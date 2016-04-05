Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:48

vitaliian написав: Впрочем человеку с мозгом домашнего кота все равно о чем разговор. Впрочем человеку с мозгом домашнего кота все равно о чем разговор.

vitaliian написав: ...

Я не очень понимаю, как можно подготовить человека за 5 или 10 дней, особенно если учесть, что он мог служить 10-15 лет тому назад.

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Не оскорбляйте котов - это умнейшие существа. В отличие от многих представителей рода человеческого. К примеру, ни один кот не пойдет бить другого кота, объявив, что делает это для денацификации и делимитаризации оного. И всего лишь из-за своего комплекса неполноценности, вызванного малым ростом и кличками среди сокурсников "моль", "окурок".Элементарно, Ватсон! Ржавые автоматы 80-х годов выпуска, танки и др. бронетехника 60-70-х, выкопать окоп, 5 дней вполне достаточно. Ну а современные пайки против "шрапнели" с селедкой это им вообще "ресторан" против вокзальной "тошниловки" в армии 10-15 лет назад.P.S. У нас пополнение орков. "Старые", переведенные из соседнего райцентра, относительно спокойные, ходят без оружия, правда в заношенной, давно не стиранной форме и от них тхне давно немытым телом. Для них главное нажраться, желательно самогоном, кое-кто ищет анашу, ну и женщин. "Новые" злые, ходят с автоматами на груди, сам видел двоих идущих по рынку с пальцами на спусковых крючках, форма новая, не обношенная, летняя, видимо недавнее пополнение, судя по нанесенным ими надписям на киосках "Сибирь", "Новосибирск", прибыли оттуда.