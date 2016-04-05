Просто надо понимать историю развития ПВО на Западе и в СССР. Совершенно разные концепции. Поэтому древняя советская Оса оказалась крайне эффективной против беспилотников.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Собственно уже слили где IRIS, и это не эти три города.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 14 жов, 2022 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На этой неделе это точно не произойдет. Абсолютно не реальный прогноз. И вообще всё не просто. Чмобиков тут нагоняют в дополнение к уже имеющимся.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:06
против беспилотников и свд эффективна)
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Некоторые военные эксперты предсказывают вариант использования Херсона в качестве Сталинграда. Втянуть ВСУ в уличные бои в зимний период.
Если не рассматривать Херсон как плацдарм для атаки на Николаев, то он становится бесполезным с военной точки зрения.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:20
Я все розумію, але інфовійна - це теж війна. Погляньте, як місцеві кацапи заметушилися.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:35
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:36
ого, новая методичка подоспела как видно
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:40
Правильно делают. Учитывая, что логистика затруднена, новый удар будет опять не по Херсону, и опять перекинуть оперативно с Херсоноского направления не получится
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:48
Не оскорбляйте котов - это умнейшие существа. В отличие от многих представителей рода человеческого. К примеру, ни один кот не пойдет бить другого кота, объявив, что делает это для денацификации и делимитаризации оного. И всего лишь из-за своего комплекса неполноценности, вызванного малым ростом и кличками среди сокурсников "моль", "окурок".
Элементарно, Ватсон! Ржавые автоматы 80-х годов выпуска, танки и др. бронетехника 60-70-х, выкопать окоп, 5 дней вполне достаточно. Ну а современные пайки против "шрапнели" с селедкой это им вообще "ресторан" против вокзальной "тошниловки" в армии 10-15 лет назад.
P.S. У нас пополнение орков. "Старые", переведенные из соседнего райцентра, относительно спокойные, ходят без оружия, правда в заношенной, давно не стиранной форме и от них тхне давно немытым телом. Для них главное нажраться, желательно самогоном, кое-кто ищет анашу, ну и женщин. "Новые" злые, ходят с автоматами на груди, сам видел двоих идущих по рынку с пальцами на спусковых крючках, форма новая, не обношенная, летняя, видимо недавнее пополнение, судя по нанесенным ими надписям на киосках "Сибирь", "Новосибирск", прибыли оттуда.
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