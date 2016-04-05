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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:49
detroytred написав: freeze написав:
И вообще всё не просто.
Вітання Вам і всім іншим захисникам зі святом! Слава Україні!
Героям Слава !
Спасибо.
Мы даже по 50 грамм за праздник и за Победу подняли, но это секрет.
В нашей хибаре сейчас + 10, и ничего терпимо, ещё недавно бы подумал, что это невыносимо, но по ощущениям спать при + 10 вполне комфортно. Но честно с некоей тревогой жду морозов.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:11
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:25
Starikan написав: sergey_sryvkin написав:
Я не розумію вашої позиції.
G7 це ж не книга рекордів, це працююча організація, що приймпє рішення, втілює проєкти якісь.
Ви б узяли собі на велику й успішну фірму в компаньони бандюгана, навіть якщо в нього є братва і гроші?.. то він її просто грабуватиме
Ви живете в світі рожевих поні.
І при чому братва к Китаю?
Це ви так пояснили свою позицію? Дуже змістовно.
Бо влада китаю - комуняцькі бандюки, що вигнали законну владу на Тайвань.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:26
crumd написав: Витаха написав:
Самое современное европейское ПВО хуже советского С300? Охотно верю.
Просто надо понимать историю развития ПВО на Западе и в СССР. Совершенно разные концепции. Поэтому древняя советская Оса оказалась крайне эффективной против беспилотников.
Надо лишь помнить что crumd российская консерва
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:03
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 14 жов, 2022 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:07
crumd написав: freeze написав:
На этой неделе это точно не произойдет. Абсолютно не реальный прогноз.
Некоторые военные эксперты предсказывают вариант использования Херсона в качестве Сталинграда. Втянуть ВСУ в уличные бои в зимний период.
Если не рассматривать Херсон как плацдарм для атаки на Николаев, то он становится бесполезным с военной точки зрения.
Ключевой вопрос - снабжение. Если его перекрыть огневым контролем, уличные бои и котлы будут уже не нужны. Армия без снабжения сама придет сдаваться в плен, потому что больше ничего не остаётся.
В вм2 не было точной и дальнобойной артиллерии, и было много безумия, Гитлер хотел взять Сталинград любой ценой. Надо объяснять что Залужный не Гитлер? Ни один населенный пункт не освобождён "любой ценой".
Уличные бои в 21м веке эффектны только для видосиков в тиктоках, а в тактическом плане от них пользы ноль.
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