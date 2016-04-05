Надо лишь помнить что crumd российская консерва
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:26
Надо лишь помнить что crumd российская консерва
Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:03
Вот так уже ловят мобиков на РФ.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 14 жов, 2022 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:07
Ключевой вопрос - снабжение. Если его перекрыть огневым контролем, уличные бои и котлы будут уже не нужны. Армия без снабжения сама придет сдаваться в плен, потому что больше ничего не остаётся.
В вм2 не было точной и дальнобойной артиллерии, и было много безумия, Гитлер хотел взять Сталинград любой ценой. Надо объяснять что Залужный не Гитлер? Ни один населенный пункт не освобождён "любой ценой".
Уличные бои в 21м веке эффектны только для видосиков в тиктоках, а в тактическом плане от них пользы ноль.
Додано: Суб 15 жов, 2022 00:45
Щодо комуняцьких бандюків - звертайтесь до тих, хто вигнав представника законної влади з ООН. І повертайтесь до реального світу.
Додано: Суб 15 жов, 2022 01:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Побежали крыски с корабля: два сотрудника ФСБ и ЧВК Вагнера попросили убежище во Франции и дают показания, сообщает The Insider.
Они помогут расследованию военных преступлений России, раскроют коррупционные схемы ФСБ и историю создания ЧВК как "филиала" ГРУ, рассказал основатель Гулагу.нет Владимир Осечкин:
"Один человек имеет отношение к работе штаба и команде Пригожина, вторая - сотрудница ФСБ. Сейчас каждый из этих людей будет давать показания про военные преступления, надеюсь, у них будет возможность сотрудничества с международным расследованием и дачи показаний в отношении Евгения Пригожина и других лиц путинского режима. Один из крупных зарубежных телеканалов делает материал по показаниям одного из них"
Додано: Суб 15 жов, 2022 02:01
Якщо ви просто хочете паумнічать, нічого не кажучі по суті, то виходить не дуже переконливо.
З чим саме ви не погоджуєтесь?
Що китай це комуняцька днр, чи з тим, що провідним демократичним країнам світу не має сенсу інтегрувати комуняк до G7?
Додано: Суб 15 жов, 2022 07:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тайвань сам вийшов з ООН, точніше, це було помилкове рішення мадам Чан Кайші. В сімку приймуть тільки посткомуністичний Китай, як прийняли посткомуністичну Рашу, без комуняцких бандюків.
Додано: Суб 15 жов, 2022 08:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Оборона Мариуполя, Северска, Артемовска опровергает ваш тезис.
Правильно отступить, сохранив свои войска и вытянув противника в наступление в котором он израсходует свои резервы - это военное искусство.
Эта война - вдолгую, на десятилетия. Надо быть готовым что одни и те же территории могут несколько раз переходить из рук в руки. Выиграет тот, кто сохранит свои резервы.
Додано: Суб 15 жов, 2022 08:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
тем не менее, навыки и тактика уличных боев будут частью военной науки еще и после этой войны, может как пример неефективного использования пехоты (и тем более мотопехоты)...неефективность не отменяет знание тактики уличного боя, опыт защитников Мариуполя, Северодонецка (список будет расти) уже сегодня на века вписан кровью в книгу истории Украины
мне крайне не понятно, чем заслужила , скажем, Леся Украинка чтобы украинцы поставили ее на третье место (я не большой знаток творчества Леси, но на сегодня у страны должны быть другие кумиры
Додано: Суб 15 жов, 2022 08:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тому що вона ще в минулому тисячолітті попереджала нас про "хароших руSSкіх" і протистояла російському імперському колоніалізму. Тобто робила ще тоді те, що робимо ми і весь світ зараз, якби її тоді українці пітримали всіма можливими силами та засобами, то і цієї війни не було. Якби сучасні прези,прем'єри кучми-кравчуки-тимошенки її читали і робили би висновки з прочитаного то і цієї війни не було би, якби .... можна писати довго ...
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 15 жов, 2022 08:30, всього редагувалось 1 раз.
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