RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2446244724482449>
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:26

  crumd написав:
  Витаха написав:Самое современное европейское ПВО хуже советского С300? Охотно верю.

Просто надо понимать историю развития ПВО на Западе и в СССР. Совершенно разные концепции. Поэтому древняя советская Оса оказалась крайне эффективной против беспилотников.

Надо лишь помнить что crumd российская консерва
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 19.02.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:03

https://t.me/yigal_levin/33360
Вот так уже ловят мобиков на РФ.
https://t.me/voynareal/38750
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 14 жов, 2022 23:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14682
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:07

  crumd написав:
  freeze написав:На этой неделе это точно не произойдет. Абсолютно не реальный прогноз.

Некоторые военные эксперты предсказывают вариант использования Херсона в качестве Сталинграда. Втянуть ВСУ в уличные бои в зимний период.
Если не рассматривать Херсон как плацдарм для атаки на Николаев, то он становится бесполезным с военной точки зрения.

Ключевой вопрос - снабжение. Если его перекрыть огневым контролем, уличные бои и котлы будут уже не нужны. Армия без снабжения сама придет сдаваться в плен, потому что больше ничего не остаётся.

В вм2 не было точной и дальнобойной артиллерии, и было много безумия, Гитлер хотел взять Сталинград любой ценой. Надо объяснять что Залужный не Гитлер? Ни один населенный пункт не освобождён "любой ценой".

Уличные бои в 21м веке эффектны только для видосиков в тиктоках, а в тактическом плане от них пользы ноль.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14682
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 00:45

  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав: Я не розумію вашої позиції.
G7 це ж не книга рекордів, це працююча організація, що приймпє рішення, втілює проєкти якісь.
Ви б узяли собі на велику й успішну фірму в компаньони бандюгана, навіть якщо в нього є братва і гроші?.. то він її просто грабуватиме
Ви живете в світі рожевих поні.
І при чому братва к Китаю?
Це ви так пояснили свою позицію? Дуже змістовно.
Бо влада китаю - комуняцькі бандюки, що вигнали законну владу на Тайвань.

Щодо комуняцьких бандюків - звертайтесь до тих, хто вигнав представника законної влади з ООН. І повертайтесь до реального світу.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18968
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2439 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 01:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Побежали крыски с корабля: два сотрудника ФСБ и ЧВК Вагнера попросили убежище во Франции и дают показания, сообщает The Insider.

Они помогут расследованию военных преступлений России, раскроют коррупционные схемы ФСБ и историю создания ЧВК как "филиала" ГРУ, рассказал основатель Гулагу.нет Владимир Осечкин:

"Один человек имеет отношение к работе штаба и команде Пригожина, вторая - сотрудница ФСБ. Сейчас каждый из этих людей будет давать показания про военные преступления, надеюсь, у них будет возможность сотрудничества с международным расследованием и дачи показаний в отношении Евгения Пригожина и других лиц путинского режима. Один из крупных зарубежных телеканалов делает материал по показаниям одного из них"
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 832
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 02:01

  Starikan написав:
  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав: Я не розумію вашої позиції.
G7 це ж не книга рекордів, це працююча організація, що приймпє рішення, втілює проєкти якісь.
Ви б узяли собі на велику й успішну фірму в компаньони бандюгана, навіть якщо в нього є братва і гроші?.. то він її просто грабуватиме
Ви живете в світі рожевих поні.
І при чому братва к Китаю?
Це ви так пояснили свою позицію? Дуже змістовно.
Бо влада китаю - комуняцькі бандюки, що вигнали законну владу на Тайвань.[/quote
Щодо комуняцьких бандюків - звертайтесь до тих, хто вигнав представника законної влади з ООН. І повертайтесь до реального світу.

Якщо ви просто хочете паумнічать, нічого не кажучі по суті, то виходить не дуже переконливо.

З чим саме ви не погоджуєтесь?
Що китай це комуняцька днр, чи з тим, що провідним демократичним країнам світу не має сенсу інтегрувати комуняк до G7?
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 19.02.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 07:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Щодо комуняцьких бандюків - звертайтесь до тих, хто вигнав представника законної влади з ООН. І повертайтесь до реального світу.

Тайвань сам вийшов з ООН, точніше, це було помилкове рішення мадам Чан Кайші. В сімку приймуть тільки посткомуністичний Китай, як прийняли посткомуністичну Рашу, без комуняцких бандюків.
lapay
 
Повідомлень: 13254
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 08:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Уличные бои в 21м веке эффектны только для видосиков в тиктоках, а в тактическом плане от них пользы ноль.

Оборона Мариуполя, Северска, Артемовска опровергает ваш тезис.
Правильно отступить, сохранив свои войска и вытянув противника в наступление в котором он израсходует свои резервы - это военное искусство.

Эта война - вдолгую, на десятилетия. Надо быть готовым что одни и те же территории могут несколько раз переходить из рук в руки. Выиграет тот, кто сохранит свои резервы.
crumd
 
Повідомлень: 594
З нами з: 28.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 08:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Уличные бои в 21м веке эффектны только для видосиков в тиктоках, а в тактическом плане от них пользы ноль


тем не менее, навыки и тактика уличных боев будут частью военной науки еще и после этой войны, может как пример неефективного использования пехоты (и тем более мотопехоты)...неефективность не отменяет знание тактики уличного боя, опыт защитников Мариуполя, Северодонецка (список будет расти) уже сегодня на века вписан кровью в книгу истории Украины

мне крайне не понятно, чем заслужила , скажем, Леся Украинка чтобы украинцы поставили ее на третье место (я не большой знаток творчества Леси, но на сегодня у страны должны быть другие кумиры

https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/14/7371953/
prodigy
 
Повідомлень: 8569
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3063 раз.
Подякували: 3073 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 08:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:мне крайне не понятно, чем заслужила , скажем, Леся Украинка чтобы украинцы поставили ее на третье место

Тому що вона ще в минулому тисячолітті попереджала нас про "хароших руSSкіх" і протистояла російському імперському колоніалізму. Тобто робила ще тоді те, що робимо ми і весь світ зараз, якби її тоді українці пітримали всіма можливими силами та засобами, то і цієї війни не було. Якби сучасні прези,прем'єри кучми-кравчуки-тимошенки її читали і робили би висновки з прочитаного то і цієї війни не було би, якби .... можна писати довго ...
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 15 жов, 2022 08:30, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5697
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6370 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 2446244724482449>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104995
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467547
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3981
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5106)
15.10.2022 09:43
Revolut (12)
15.10.2022 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.