Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:07

crumd написав: freeze написав: На этой неделе это точно не произойдет. Абсолютно не реальный прогноз. На этой неделе это точно не произойдет. Абсолютно не реальный прогноз.

Некоторые военные эксперты предсказывают вариант использования Херсона в качестве Сталинграда. Втянуть ВСУ в уличные бои в зимний период.

Если не рассматривать Херсон как плацдарм для атаки на Николаев, то он становится бесполезным с военной точки зрения. Некоторые военные эксперты предсказывают вариант использования Херсона в качестве Сталинграда. Втянуть ВСУ в уличные бои в зимний период.Если не рассматривать Херсон как плацдарм для атаки на Николаев, то он становится бесполезным с военной точки зрения.

Ключевой вопрос - снабжение. Если его перекрыть огневым контролем, уличные бои и котлы будут уже не нужны. Армия без снабжения сама придет сдаваться в плен, потому что больше ничего не остаётся.В вм2 не было точной и дальнобойной артиллерии, и было много безумия, Гитлер хотел взять Сталинград любой ценой. Надо объяснять что Залужный не Гитлер? Ни один населенный пункт не освобождён "любой ценой".Уличные бои в 21м веке эффектны только для видосиков в тиктоках, а в тактическом плане от них пользы ноль.