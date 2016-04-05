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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 жов, 2022 08:30
Лікарні на окупованих територіях "забиті" пораненими загарбниками, смертність серед них перевищує 50% – Генштабhttps://www.facebook.com/GeneralStaff.u ... zT4sre1EDl
на кладбищах севастополя полно новых могил с флагами аквафрешаhttps://t.me/bpz_ua/9625https://www.youtube.com/shorts/glt3ZCSnFy8
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