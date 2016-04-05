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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2446244724482449
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 08:30

Лікарні на окупованих територіях "забиті" пораненими загарбниками, смертність серед них перевищує 50% – Генштаб

https://www.facebook.com/GeneralStaff.u ... zT4sre1EDl

на кладбищах севастополя полно новых могил с флагами аквафреша

https://t.me/bpz_ua/9625

https://www.youtube.com/shorts/glt3ZCSnFy8
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 08:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Эта война - вдолгую, на десятилетия.

Угу. В Афгані за рік гинуло офіційно по 1-2 тисячі (неофіційно 5 тис) , а тут за півроку десятки тисяч. За рік може і сотня тисяч бути. Наскільки рашиських мамок вистачить? Наші теж гинуть і будуть гинути. Але тут зрозуміло за що. А рашиським мамкам ця Україна така ж не потрібна, як і той Афганістан.
І так, щось у консерви змінилась риторика. До того, як отримала русня по хлєбалу, було "каждый месяц будут браться новые города, осенью возьмут Славянско-Краматорский укрепрайон".
Що там трапилось? Нові методички? Вже "вайна на десятилетия" :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 09:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Куда сегодня в Киевской обл. кацапня жахнула? И чем? Пишут кинжалом
beee
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 09:28

  beee написав:Куда сегодня в Киевской обл. кацапня жахнула? И чем? Пишут кинжалом

Біля Бучи
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 09:37

  Hotab написав:
  crumd написав:Эта война - вдолгую, на десятилетия.

Угу. В Афгані за рік гинуло офіційно по 1-2 тисячі (неофіційно 5 тис) , а тут за півроку десятки тисяч. За рік може і сотня тисяч бути. Наскільки рашиських мамок вистачить? Наші теж гинуть і будуть гинути. Але тут зрозуміло за що. А рашиським мамкам ця Україна така ж не потрібна, як і той Афганістан.
І так, щось у консерви змінилась риторика. До того, як отримала русня по хлєбалу, було "каждый месяц будут браться новые города, осенью возьмут Славянско-Краматорский укрепрайон".
Що там трапилось? Нові методички? Вже "вайна на десятилетия" :lol:

Я активный боец в комментариях на ютубе. Так вот - они начали выть, что нужно договариваться, голубь мира влдмр влдмрвч хочет договариваться, а украинцы не хотят, воинственная нация, однако.
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Що там трапилось? Нові методички? Вже "вайна на десятилетия"

В отличие от малограмотных вертолетчиков ещё в апреле писал что война на годы. Когда ципсошники ОП рассказывали что у росармии закончились ракеты и в мае ВСУ выйдут на рубежи 24.02.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 09:59

Терорист Ігор Стрілков-Гіркін поїхав в Україну воювати на боці російських окупантів.

Про це повідомила його дружина Мирослава Регінська у російській соцмережі "ВКонтакті".

"На запитання: де Ігор Іванович ?Чи все в нього добре? Куди зник і т.д. Відповідаю: все гаразд! Незабаром вийде на зв'язок", - заявила вона, опублікувавши фото з ним у військовій формі.

Ігор Стрілков-Гіркін - "екс-міністр оборони ДНР", причетний до збиття пасажирського Boeing 777 у 2014 році. Бойовик публічно заявляв, що позбавлений можливості потрапити на фронт. Він активно критикував Міноборони та зібрав велику аудиторію у своєму ТГ-каналі. Влітку повідомлялося, що він спробував в'їхати до Херсонської області за підробленими документами, але його затримали поліція.

Нещодавно Гіркін назвав вибух на Кримському мосту найкращим "привітанням" для російського президента Володимира Путіна. Він написав, що "шановні київські партнери зробили святковий "феєрверк".

На думку Гіркіна, у Росії може початися революція, в ході якої вб'ють президента РФ Володимира Путіна.

Терорист відкрито критикував режим Путіна та бездарне командування ЗС РФ за поразки на фронті. Зокрема, він спрогнозував швидкий прорив українських захисників до узбережжя Азовського моря та безпосередньо до Волновахи і Маріуполя: "фронт може обрушитися, як під Ізюмом".
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 10:17

  crumd написав:
  Hotab написав:Що там трапилось? Нові методички? Вже "вайна на десятилетия"

В отличие от малограмотных вертолетчиков ещё в апреле писал что война на годы. Когда ципсошники ОП рассказывали что у росармии закончились ракеты и в мае ВСУ выйдут на рубежи 24.02.


Війна Росії проти України звершиться безумовною перемогою України. І це станеться вже до літа 2023 року.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю телеканалу “1+1“.

якщо через місяць ЗСУ буде мати ATACAMS в кількості від 10к і мінімум 150 HIMARS
також 500 танків Leopard і F16 (200-250)
то це значно збільшить шанси на те,
щоб прогноз Буданова здійснився в повній мірі
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 10:18

У Києві ситуація зі світлом критична

У Києві сьогодні, 15 жовтня, можливі відключення у зв'язку з ранковими ударами росіян по об'єктах енергетики.

Про це у Facebook повідомила директорка з комунікацій СКМ Наталія Ємченко.

Мешканців столиці закликали зменшити обсяги споживання електроенергії.

"Сьогодні черговий важкий для енергетики день. Маємо скоротити споживання на 35-40%, щоб скоротити вирогідність відключень", - написала вона.

Окремо вимкнути вивіски та вітрини закликали місцевих підприємців.

Ємченко додала, що згодом енергетики опублікують графік можливих відключень у розрізі Києва.
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 10:23

  swan forever написав:
  beee написав:Куда сегодня в Киевской обл. кацапня жахнула? И чем? Пишут кинжалом

Біля Бучи

дякую
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