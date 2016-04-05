Ми знаємо, що писала консерва)))
Трішки того, що ми читали від консерви:
Так використовують перероблені с300 ?? По землі??
А навіщо? Ти ж кричав, що ракет високоточних повно і про с300 - це видумки???
Може просто не всім дурням все казали?))
И Хаймарси без користі)))
Цікаво, а чим тоді ювелірно дирявлять мости та б'ють казарми ?? "Увєдьонним сигналом?"
Так а навіщо мобілізація?)) І зняття з консервації Т-62))
Знекровити ж "росармія" неможливо))
А в "августє" Краматоськ взяли вже?))
А можливо таке, що Харківщину покинуть не через "мінськ-3", а п̶р̶о̶с̶т̶о̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶і̶л̶і̶ ̶п̶і̶з̶д̶и
пєрєгрупіровалісь?)))