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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2447244824492450
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:В отличие от малограмотных вертолетчиков ещё в апреле

Ми знаємо, що писала консерва)))

Трішки того, що ми читали від консерви:

  crumd написав:малограмотным фантазиям пропагандистов ОП про "перенастройку" С-300?


Так використовують перероблені с300 ?? По землі??
А навіщо? Ти ж кричав, що ракет високоточних повно і про с300 - це видумки???



  crumd написав:Кто-нибудь может объяснить почему контрнаступление на южном фронте постоянно переносится? Теперь уже говорят о 2023 годе.


Може просто не всім дурням все казали?))

И Хаймарси без користі)))
Цікаво, а чим тоді ювелірно дирявлять мости та б'ють казарми ?? "Увєдьонним сигналом?"
  crumd написав:Росармейская РЭБ не просто глушит GPS сигнал, а создаёт уводящий сигнал. Поэтому вполне вероятно что реальный выхлоп от использования Хаймерсов может быть нулевым



Так а навіщо мобілізація?)) І зняття з консервації Т-62))
Знекровити ж "росармія" неможливо))
Зображення



А в "августє" Краматоськ взяли вже?))

Зображення

А можливо таке, що Харківщину покинуть не через "мінськ-3", а п̶р̶о̶с̶т̶о̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶і̶л̶і̶ ̶п̶і̶з̶д̶и
пєрєгрупіровалісь?)))
Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 жов, 2022 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 10:55

  prodigy написав:
  crumd написав:
  Hotab написав:Що там трапилось? Нові методички? Вже "вайна на десятилетия"

В отличие от малограмотных вертолетчиков ещё в апреле писал что война на годы. Когда ципсошники ОП рассказывали что у росармии закончились ракеты и в мае ВСУ выйдут на рубежи 24.02.


Війна Росії проти України звершиться безумовною перемогою України. І це станеться вже до літа 2023 року.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю телеканалу “1+1“.

якщо через місяць ЗСУ буде мати ATACAMS в кількості від 10к і мінімум 150 HIMARS
також 500 танків Leopard і F16 (200-250)
то це значно збільшить шанси на те,
щоб прогноз Буданова здійснився в повній мірі

Якщо вони не знали, що буде повномасштабний напад росії на Україну в лютому, про які прогнози можу бути мова?
До речі, чим закінчилось розлідування можливого звязку Буданова з росіянином Гогіашвілі? Чи було воно взагалі?
https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/16/7317598/
Гогілашвілі живе в маєтку організатора конвертцентрів і ділить його з керівником ГУР – ЗМІ
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 11:28

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"Прогнозист" від Бога. :D :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 11:35

  andrijk777 написав:Зображення
"Прогнозист" від Бога. :D :D :D :D

Там що не висєр, то пєрл.
"Росавіация атрабативаєт новиє прійоми, стреляєт с кабрирования НАРамі і Стінгер беспомощний".
Так з такими "новими" прийомами можна і з аеродрому не злітати, теж буде Стінгер безпомощний)). Ефективність буде десь +- така сама. Будувати літак "нє імеющій аналогов", і застосовувати його як у 2СВ, просто кидати подалі ракети, куди попало, туди попало. Так і ІЛ-2 вмів. Навіщо Су-34 за докуя мільйонів долларів?)??


А рашиська піхота так відпрацювала нові тактичні прийоми (це теж доречі наша оркоконсерва писала) , що знадобилось ще мільйон мобілізувати. Бо попередній мільйон вже "відпрацював")).
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 11:50

  alex_dvornichenko написав:Я активный боец в комментариях на ютубе. Так вот - они начали выть, что нужно договариваться, голубь мира влдмр влдмрвч хочет договариваться, а украинцы не хотят, воинственная нация, однако
а комментариях с русной не воюю - жалко времени, но со старых времени в Вайбере висят некоторые бывшие друзья и дальние родственники. Общее их мнение примерно такое, война это плохо но надо потерпеть, пуйло защищает РФ от НАТО. Если бы не спецоперация НАТО бы напало на Россию а Америка захватила весь мир.

Конечно о том, что русская армия где то отгребает песды никто не слышал. Только героические победы. Крч там клиника абсолютно массовая. Или может так сильно сцут, что правду бояться написать.
vitaliian
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