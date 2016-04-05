Hotab написав:Що там трапилось? Нові методички? Вже "вайна на десятилетия"
В отличие от малограмотных вертолетчиков ещё в апреле писал что война на годы. Когда ципсошники ОП рассказывали что у росармии закончились ракеты и в мае ВСУ выйдут на рубежи 24.02.
Війна Росії проти України звершиться безумовною перемогою України. І це станеться вже до літа 2023 року.
Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю телеканалу “1+1“.
якщо через місяць ЗСУ буде мати ATACAMS в кількості від 10к і мінімум 150 HIMARS також 500 танків Leopard і F16 (200-250) то це значно збільшить шанси на те, щоб прогноз Буданова здійснився в повній мірі
Якщо вони не знали, що буде повномасштабний напад росії на Україну в лютому, про які прогнози можу бути мова? До речі, чим закінчилось розлідування можливого звязку Буданова з росіянином Гогіашвілі? Чи було воно взагалі? https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/16/7317598/
Гогілашвілі живе в маєтку організатора конвертцентрів і ділить його з керівником ГУР – ЗМІ
Там що не висєр, то пєрл. "Росавіация атрабативаєт новиє прійоми, стреляєт с кабрирования НАРамі і Стінгер беспомощний". Так з такими "новими" прийомами можна і з аеродрому не злітати, теж буде Стінгер безпомощний)). Ефективність буде десь +- така сама. Будувати літак "нє імеющій аналогов", і застосовувати його як у 2СВ, просто кидати подалі ракети, куди попало, туди попало. Так і ІЛ-2 вмів. Навіщо Су-34 за докуя мільйонів долларів?)??
А рашиська піхота так відпрацювала нові тактичні прийоми (це теж доречі наша оркоконсерва писала) , що знадобилось ще мільйон мобілізувати. Бо попередній мільйон вже "відпрацював")).
alex_dvornichenko написав:Я активный боец в комментариях на ютубе. Так вот - они начали выть, что нужно договариваться, голубь мира влдмр влдмрвч хочет договариваться, а украинцы не хотят, воинственная нация, однако
а комментариях с русной не воюю - жалко времени, но со старых времени в Вайбере висят некоторые бывшие друзья и дальние родственники. Общее их мнение примерно такое, война это плохо но надо потерпеть, пуйло защищает РФ от НАТО. Если бы не спецоперация НАТО бы напало на Россию а Америка захватила весь мир.
Конечно о том, что русская армия где то отгребает песды никто не слышал. Только героические победы. Крч там клиника абсолютно массовая. Или может так сильно сцут, что правду бояться написать.
«Вся элита — губернаторы, министры, все понимают что задница». Итогом поражения в войне может стать дворцовый переворот: Путину угрожают свои, а не революция, уверен Леонид Гозман.
«Я не видел ни одного человека из элиты, который не говорил бы, что все плохо», — рассказал в интервью «МО» уехавший из России после ареста оппозиционер, бывший сопредседатель «Правого дела» Леонид Гозман.
По его словам, еще летом, до его ареста, многие чиновники, включая министров и губернаторов, говорили ему, что в стране катастрофа. Причем всех волнует прежде всего поражение в войне, а не мобилизация или другие проблемы.
«Диктатуры особенно тяжело переживают поражение, для режима Путина это реальная угроза», — констатирует политик. Причем угроза не снизу — ведь никакого механизма учета общественного возмущения нет, — но вызов изнутри.
Путину грозит дворцовый переворот, предупреждает Гозман, хотя не обязательно физическое устранение. Поражение в войне режим не переживет, уверен собеседник «МО».
Диктатор сильный пока его боятся. Власть диктатора держится только на страхе. Несколько человек из окружения или миллион людей на красной площади способны скинуть тирана, но все сцуко сцут. Рядом с телом огромное взаимное недоверие и конкуренция между башнями кремля. Знаю что военные были против массового обстрела Украины ракетами, поскольку кроме картинки для СМИ это мероприятие ничего не дало. Чистое безумие.
После военного поражения сцать перестанут и пуйло как несостоявшегося гаранта скинут очень шустро.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 15 жов, 2022 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Из всего перечисленного не сбылись планы росармейцев выйти к 01.09 на админграницы Донецкой области. И планы Арестовича закончить войну в мае.
Для харьковского наступления впервые использовался натовский тактический приём выдвижения из оперативной глубины. Приём успешный, но для него необходима четкая логистика. Росармейцы уже поняли это и начали #непопадать по инфраструктуре обеспечивающей логистику.
1. Хаймарси "уводят, ані нє пападают" 2. Харківщину віддали Україні через Мінськ-3 3. Захопили Краматорськ до кінця серпня 4. С300 не використовують по землі (Лад, задушив би цю консерву?) 5. "Росармія нє можєт обєскровіцца"
crumd написав:. Росармейцы уже поняли это и начали
Віддавати райони Харківщини в ході тепер вже Лиманської операції, і отримувати 3.14зди після цього ще і на Херсонщині.
crumd написав:натовский тактический приём
А також 2 бригади морських котиків США, і це лише в Лимані . Чому не все повторюєш за своїми пропагандонам?
Як там кримський міст?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 жов, 2022 12:41, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Уличные бои в 21м веке эффектны только для видосиков в тиктоках, а в тактическом плане от них пользы ноль.
Оборона Мариуполя, Северска, Артемовска опровергает ваш тезис. Правильно отступить, сохранив свои войска и вытянув противника в наступление в котором он израсходует свои резервы - это военное искусство.
Эта война - вдолгую, на десятилетия. Надо быть готовым что одни и те же территории могут несколько раз переходить из рук в руки. Выиграет тот, кто сохранит свои резервы.
А чого Маріуполь Ждановим не назвав?.. Артьомавск, блє...