Додано: Суб 15 жов, 2022 11:50

alex_dvornichenko написав: Я активный боец в комментариях на ютубе. Так вот - они начали выть, что нужно договариваться, голубь мира влдмр влдмрвч хочет договариваться, а украинцы не хотят, воинственная нация, однако Я активный боец в комментариях на ютубе. Так вот - они начали выть, что нужно договариваться, голубь мира влдмр влдмрвч хочет договариваться, а украинцы не хотят, воинственная нация, однако

«Вся элита — губернаторы, министры, все понимают что задница». Итогом поражения в войне может стать дворцовый переворот: Путину угрожают свои, а не революция, уверен Леонид Гозман.



«Я не видел ни одного человека из элиты, который не говорил бы, что все плохо», — рассказал в интервью «МО» уехавший из России после ареста оппозиционер, бывший сопредседатель «Правого дела» Леонид Гозман.



По его словам, еще летом, до его ареста, многие чиновники, включая министров и губернаторов, говорили ему, что в стране катастрофа. Причем всех волнует прежде всего поражение в войне, а не мобилизация или другие проблемы.



«Диктатуры особенно тяжело переживают поражение, для режима Путина это реальная угроза», — констатирует политик. Причем угроза не снизу — ведь никакого механизма учета общественного возмущения нет, — но вызов изнутри.



Путину грозит дворцовый переворот, предупреждает Гозман, хотя не обязательно физическое устранение. Поражение в войне режим не переживет, уверен собеседник «МО».

а комментариях с русной не воюю - жалко времени, но со старых времени в Вайбере висят некоторые бывшие друзья и дальние родственники. Общее их мнение примерно такое, война это плохо но надо потерпеть, пуйло защищает РФ от НАТО. Если бы не спецоперация НАТО бы напало на Россию а Америка захватила весь мир.Конечно о том, что русская армия где то отгребает песды никто не слышал. Только героические победы. Крч там клиника абсолютно массовая. Или может так сильно сцут, что правду бояться написать.Диктатор сильный пока его боятся. Власть диктатора держится только на страхе. Несколько человек из окружения или миллион людей на красной площади способны скинуть тирана, но все сцуко сцут. Рядом с телом огромное взаимное недоверие и конкуренция между башнями кремля. Знаю что военные были против массового обстрела Украины ракетами, поскольку кроме картинки для СМИ это мероприятие ничего не дало. Чистое безумие.После военного поражения сцать перестанут и пуйло как несостоявшегося гаранта скинут очень шустро.