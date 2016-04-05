RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2448244924502451>
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:В отличие от малограмотных вертолетчиков ещё в апреле

Ми знаємо, що писала консерва)))

Трішки того, що ми читали від консерви:

  crumd написав:малограмотным фантазиям пропагандистов ОП про "перенастройку" С-300?


Так використовують перероблені с300 ?? По землі??
А навіщо? Ти ж кричав, що ракет високоточних повно і про с300 - це видумки???



  crumd написав:Кто-нибудь может объяснить почему контрнаступление на южном фронте постоянно переносится? Теперь уже говорят о 2023 годе.


Може просто не всім дурням все казали?))

И Хаймарси без користі)))
Цікаво, а чим тоді ювелірно дирявлять мости та б'ють казарми ?? "Увєдьонним сигналом?"
  crumd написав:Росармейская РЭБ не просто глушит GPS сигнал, а создаёт уводящий сигнал. Поэтому вполне вероятно что реальный выхлоп от использования Хаймерсов может быть нулевым



Так а навіщо мобілізація?)) І зняття з консервації Т-62))
Знекровити ж "росармія" неможливо))
Зображення



А в "августє" Краматоськ взяли вже?))

Зображення

А можливо таке, що Харківщину покинуть не через "мінськ-3", а п̶р̶о̶с̶т̶о̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶і̶л̶і̶ ̶п̶і̶з̶д̶и
пєрєгрупіровалісь?)))
Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 жов, 2022 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8150
З нами з: 15.02.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1895 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 10:55

  prodigy написав:
  crumd написав:
  Hotab написав:Що там трапилось? Нові методички? Вже "вайна на десятилетия"

В отличие от малограмотных вертолетчиков ещё в апреле писал что война на годы. Когда ципсошники ОП рассказывали что у росармии закончились ракеты и в мае ВСУ выйдут на рубежи 24.02.


Війна Росії проти України звершиться безумовною перемогою України. І це станеться вже до літа 2023 року.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю телеканалу “1+1“.

якщо через місяць ЗСУ буде мати ATACAMS в кількості від 10к і мінімум 150 HIMARS
також 500 танків Leopard і F16 (200-250)
то це значно збільшить шанси на те,
щоб прогноз Буданова здійснився в повній мірі

Якщо вони не знали, що буде повномасштабний напад росії на Україну в лютому, про які прогнози можу бути мова?
До речі, чим закінчилось розлідування можливого звязку Буданова з росіянином Гогіашвілі? Чи було воно взагалі?
https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/16/7317598/
Гогілашвілі живе в маєтку організатора конвертцентрів і ділить його з керівником ГУР – ЗМІ
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6681
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1055 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 11:28

Зображення
"Прогнозист" від Бога. :D :D :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4151
З нами з: 11.11.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 11:35

  andrijk777 написав:Зображення
"Прогнозист" від Бога. :D :D :D :D

Там що не висєр, то пєрл.
"Росавіация атрабативаєт новиє прійоми, стреляєт с кабрирования НАРамі і Стінгер беспомощний".
Так з такими "новими" прийомами можна і з аеродрому не злітати, теж буде Стінгер безпомощний)). Ефективність буде десь +- така сама. Будувати літак "нє імеющій аналогов", і застосовувати його як у 2СВ, просто кидати подалі ракети, куди попало, туди попало. Так і ІЛ-2 вмів. Навіщо Су-34 за докуя мільйонів долларів?)??


А рашиська піхота так відпрацювала нові тактичні прийоми (це теж доречі наша оркоконсерва писала) , що знадобилось ще мільйон мобілізувати. Бо попередній мільйон вже "відпрацював")).
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8150
З нами з: 15.02.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1895 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 11:50

  alex_dvornichenko написав:Я активный боец в комментариях на ютубе. Так вот - они начали выть, что нужно договариваться, голубь мира влдмр влдмрвч хочет договариваться, а украинцы не хотят, воинственная нация, однако
а комментариях с русной не воюю - жалко времени, но со старых времени в Вайбере висят некоторые бывшие друзья и дальние родственники. Общее их мнение примерно такое, война это плохо но надо потерпеть, пуйло защищает РФ от НАТО. Если бы не спецоперация НАТО бы напало на Россию а Америка захватила весь мир.

Конечно о том, что русская армия где то отгребает песды никто не слышал. Только героические победы. Крч там клиника абсолютно массовая. Или может так сильно сцут, что правду бояться написать.

«Вся элита — губернаторы, министры, все понимают что задница». Итогом поражения в войне может стать дворцовый переворот: Путину угрожают свои, а не революция, уверен Леонид Гозман.

«Я не видел ни одного человека из элиты, который не говорил бы, что все плохо», — рассказал в интервью «МО» уехавший из России после ареста оппозиционер, бывший сопредседатель «Правого дела» Леонид Гозман.

По его словам, еще летом, до его ареста, многие чиновники, включая министров и губернаторов, говорили ему, что в стране катастрофа. Причем всех волнует прежде всего поражение в войне, а не мобилизация или другие проблемы.

«Диктатуры особенно тяжело переживают поражение, для режима Путина это реальная угроза», — констатирует политик. Причем угроза не снизу — ведь никакого механизма учета общественного возмущения нет, — но вызов изнутри.

Путину грозит дворцовый переворот, предупреждает Гозман, хотя не обязательно физическое устранение. Поражение в войне режим не переживет, уверен собеседник «МО».

https://t.me/mozhemobyasnit/13803

Диктатор сильный пока его боятся. Власть диктатора держится только на страхе. Несколько человек из окружения или миллион людей на красной площади способны скинуть тирана, но все сцуко сцут. Рядом с телом огромное взаимное недоверие и конкуренция между башнями кремля. Знаю что военные были против массового обстрела Украины ракетами, поскольку кроме картинки для СМИ это мероприятие ничего не дало. Чистое безумие.

После военного поражения сцать перестанут и пуйло как несостоявшегося гаранта скинут очень шустро.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 15 жов, 2022 12:10, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14683
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 12:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ми знаємо, що писала

Из всего перечисленного не сбылись планы росармейцев выйти к 01.09 на админграницы Донецкой области. И планы Арестовича закончить войну в мае.

Для харьковского наступления впервые использовался натовский тактический приём выдвижения из оперативной глубины. Приём успешный, но для него необходима четкая логистика. Росармейцы уже поняли это и начали #непопадать по инфраструктуре обеспечивающей логистику.
crumd
 
Повідомлень: 596
З нами з: 28.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 12:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Из всего перечисленного не сбылись

1. Хаймарси "уводят, ані нє пападают"
2. Харківщину віддали Україні через Мінськ-3
3. Захопили Краматорськ до кінця серпня
4. С300 не використовують по землі (Лад, задушив би цю консерву?)
5. "Росармія нє можєт обєскровіцца"


  crumd написав:. Росармейцы уже поняли это и начали

Віддавати райони Харківщини в ході тепер вже Лиманської операції, і отримувати 3.14зди після цього ще і на Херсонщині.

  crumd написав:натовский тактический приём

А також 2 бригади морських котиків США, і це лише в Лимані . Чому не все повторюєш за своїми пропагандонам? :mrgreen:

Як там кримський міст? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 жов, 2022 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8150
З нами з: 15.02.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1895 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 12:41

  crumd написав:
  vitaliian написав:Уличные бои в 21м веке эффектны только для видосиков в тиктоках, а в тактическом плане от них пользы ноль.

Оборона Мариуполя, Северска, Артемовска опровергает ваш тезис.
Правильно отступить, сохранив свои войска и вытянув противника в наступление в котором он израсходует свои резервы - это военное искусство.

Эта война - вдолгую, на десятилетия. Надо быть готовым что одни и те же территории могут несколько раз переходить из рук в руки. Выиграет тот, кто сохранит свои резервы.

А чого Маріуполь Ждановим не назвав?.. Артьомавск, блє...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 19.02.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:чого Маріуполь Ждановим не назвав?

Зате "в Донбассе" і "на Украине"))
Звичайний рашист, якого потрібно давно і навіки "перегрупіравать і атвєсті на запасниє пазіціі". .
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8150
З нами з: 15.02.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1895 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 12:50

  Hotab написав:
  crumd написав:В отличие от малограмотных вертолетчиков ещё в апреле

Ми знаємо, що писала консерва)))

Трішки того, що ми читали від консерви:

  crumd написав:малограмотным фантазиям пропагандистов ОП про "перенастройку" С-300?


Так використовують перероблені с300 ?? По землі??
А навіщо? Ти ж кричав, що ракет високоточних повно і про с300 - це видумки???



  crumd написав:Кто-нибудь может объяснить почему контрнаступление на южном фронте постоянно переносится? Теперь уже говорят о 2023 годе.


Може просто не всім дурням все казали?))

И Хаймарси без користі)))
Цікаво, а чим тоді ювелірно дирявлять мости та б'ють казарми ?? "Увєдьонним сигналом?"
  crumd написав:Росармейская РЭБ не просто глушит GPS сигнал, а создаёт уводящий сигнал. Поэтому вполне вероятно что реальный выхлоп от использования Хаймерсов может быть нулевым



Так а навіщо мобілізація?)) І зняття з консервації Т-62))
Знекровити ж "росармія" неможливо))
Зображення



А в "августє" Краматоськ взяли вже?))

Зображення

А можливо таке, що Харківщину покинуть не через "мінськ-3", а п̶р̶о̶с̶т̶о̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶і̶л̶і̶ ̶п̶і̶з̶д̶и
пєрєгрупіровалісь?)))
Зображення

Красиво. Жаль тут плюсовать нельзя.
airmax78
 
Повідомлень: 41078
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5088 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2448244924502451>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 105009
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467563
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3986
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2906)
15.10.2022 14:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.