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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2448244924502451
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 13:07

Скільки зайвих на рф?

Десь на просторах інету (https://bit.ly/3Qy7mbd) Ходорковський запостив дані про загиблих солдат рф разом із Листом до Мінфіну рф, де йдеться про компенсації за них. Цікаво, що компенсація надається лише громадянам рф (лднр,звиняйте), тільки військовослужбовцям по лінії міноборони. Інше м'ясо не рахується :shock: (вчителі, зекі, водії, олєнєводи, рибарі та інший колгосп - звиняйте). Також вказано, що на компенсації виділено 361 млрд рублів та мінфін просять виділити ще майже трильйон руб. Отже, припустимі втрати лише регулярних військ на рф складають 200 тисяч вбитими :shock:

crumd, шо методичка каже про "зайвих" на рф? Цифра припустимих трьохсотих існує чи як каже Аксьонов "95% після лікування повертаються на фронт"? :twisted:
fler
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