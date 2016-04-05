Десь на просторах інету (https://bit.ly/3Qy7mbd) Ходорковський запостив дані про загиблих солдат рф разом із Листом до Мінфіну рф, де йдеться про компенсації за них. Цікаво, що компенсація надається лише громадянам рф (лднр,звиняйте), тільки військовослужбовцям по лінії міноборони. Інше м'ясо не рахується (вчителі, зекі, водії, олєнєводи, рибарі та інший колгосп - звиняйте). Також вказано, що на компенсації виділено 361 млрд рублів та мінфін просять виділити ще майже трильйон руб. Отже, припустимі втрати лише регулярних військ на рф складають 200 тисяч вбитими
crumd, шо методичка каже про "зайвих" на рф? Цифра припустимих трьохсотих існує чи як каже Аксьонов "95% після лікування повертаються на фронт"?