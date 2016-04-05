Десь на просторах інету (https://bit.ly/3Qy7mbd) Ходорковський запостив дані про загиблих солдат рф разом із Листом Мінфіну рф, де йдеться про компенсації за них. Цікаво, що компенсація надається лише громадянам рф (лднр,звиняйте), тільки військовослужбовцям по лінії міноборони. Інше м'ясо не рахується (вчителі, зекі, водії, олєнєводи, рибарі та інший колгосп - звиняйте). Також вказано, що на компенсації виділено 361 млрд рублів та мінфін просить виділити ще майже трильйон руб. Отже, припустимі втрати лише регулярних військ на рф складають 200 тисяч вбитими
crumd, шо методичка каже про "зайвих" на рф? Цифра припустимих трьохсотих існує чи як каже Аксьонов "95% після лікування повертаються на фронт"?
prodigy написав:мне крайне не понятно, чем заслужила , скажем, Леся Украинка чтобы украинцы поставили ее на третье место (я не большой знаток творчества Леси, но на сегодня у страны должны быть другие кумиры https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/14/7371953/
У всіх кумири різні. Ось що перший про четвертого:
Ой Богдане! Нерозумний сину!
Якби-то ти, Богдане п’яний, Тепер на Переяслав глянув! ... Або б в калюжі утопивсь, В багні свинячім. Амінь тобі, великий муже! Великий, славний! та не дуже...
У свідомості багатьох українців Богдан Хмельницький – це національний герой, «визволитель України з польського ярма». Проте мало хто задумується над тим, що «міф про Хмельницького» свого часу був витворений російською імперською пропагандою. Наприклад, ініціатором встановлення пам’ятника Хмельницького в Києві був сумнозвісний Михайло Юзефович, автор українофобського Емського указу 1876 року. Потім естафету цього міфу підхопила пропаганда радянська. І для російської імперської пропаганди, і для пропаганди радянської Хмельницький був важливий як символ єдності українців та росіян. Тепер цей міф (правда, дещо переінтерпретований) дістався нам у спадок.
Шевченко, на відміну від нинішніх «свідомих українців», був далекий від ідеалізації постаті Хмельницького. Більше того, судячи з його творів, сприймав його як одну з найчорніших постатей нашої історії. https://www.radiosvoboda.org/a/24922626.html