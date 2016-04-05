Десь на просторах інету (https://bit.ly/3Qy7mbd) Ходорковський запостив дані про загиблих солдат рф разом із Листом Мінфіну рф, де йдеться про компенсації за них. Цікаво, що компенсація надається лише громадянам рф (лднр,звиняйте), тільки військовослужбовцям по лінії міноборони. Інше м'ясо не рахується (вчителі, зекі, водії, олєнєводи, рибарі та інший колгосп - звиняйте). Також вказано, що на компенсації виділено 361 млрд рублів та мінфін просить виділити ще майже трильйон руб. Отже, припустимі втрати лише регулярних військ на рф складають 200 тисяч вбитими
crumd, шо методичка каже про "зайвих" на рф? Цифра припустимих трьохсотих існує чи як каже Аксьонов "95% після лікування повертаються на фронт"?
prodigy написав:мне крайне не понятно, чем заслужила , скажем, Леся Украинка чтобы украинцы поставили ее на третье место (я не большой знаток творчества Леси, но на сегодня у страны должны быть другие кумиры https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/14/7371953/
У всіх кумири різні. Ось що перший про четвертого:
Ой Богдане! Нерозумний сину!
Якби-то ти, Богдане п’яний, Тепер на Переяслав глянув! ... Або б в калюжі утопивсь, В багні свинячім. Амінь тобі, великий муже! Великий, славний! та не дуже...
У свідомості багатьох українців Богдан Хмельницький – це національний герой, «визволитель України з польського ярма». Проте мало хто задумується над тим, що «міф про Хмельницького» свого часу був витворений російською імперською пропагандою. Наприклад, ініціатором встановлення пам’ятника Хмельницького в Києві був сумнозвісний Михайло Юзефович, автор українофобського Емського указу 1876 року. Потім естафету цього міфу підхопила пропаганда радянська. І для російської імперської пропаганди, і для пропаганди радянської Хмельницький був важливий як символ єдності українців та росіян. Тепер цей міф (правда, дещо переінтерпретований) дістався нам у спадок.
Шевченко, на відміну від нинішніх «свідомих українців», був далекий від ідеалізації постаті Хмельницького. Більше того, судячи з його творів, сприймав його як одну з найчорніших постатей нашої історії. https://www.radiosvoboda.org/a/24922626.html
prodigy написав:мне крайне не понятно, чем заслужила , скажем, Леся Украинка чтобы украинцы поставили ее на третье место (я не большой знаток творчества Леси, но на сегодня у страны должны быть другие кумиры https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/14/7371953/
У всіх кумири різні. Ось що перший про четвертого:
Ой Богдане! Нерозумний сину!
Якби-то ти, Богдане п’яний, Тепер на Переяслав глянув! ... Або б в калюжі утопивсь, В багні свинячім. Амінь тобі, великий муже! Великий, славний! та не дуже...
У свідомості багатьох українців Богдан Хмельницький – це національний герой, «визволитель України з польського ярма». Проте мало хто задумується над тим, що «міф про Хмельницького» свого часу був витворений російською імперською пропагандою. Наприклад, ініціатором встановлення пам’ятника Хмельницького в Києві був сумнозвісний Михайло Юзефович, автор українофобського Емського указу 1876 року. Потім естафету цього міфу підхопила пропаганда радянська. І для російської імперської пропаганди, і для пропаганди радянської Хмельницький був важливий як символ єдності українців та росіян. Тепер цей міф (правда, дещо переінтерпретований) дістався нам у спадок.
Шевченко, на відміну від нинішніх «свідомих українців», був далекий від ідеалізації постаті Хмельницького. Більше того, судячи з його творів, сприймав його як одну з найчорніших постатей нашої історії. https://www.radiosvoboda.org/a/24922626.html
Ой, Богдане,Богданочку, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Вкраїну, що ... Я такої ж думки, але вже моя дочка каже, що ці дії Богдана були виправдані. Що для України на той момент не було іншого шляху, як поєднатися з цима виродками, щоб не попасти в ще більше ярмо до поляків. Історія - така неоднозначна.
Wisznia2021 написав:щоб не попасти в ще більше ярмо до поляків.
на жаль поляки не були надто лояльні до свого східного сусіда
унія з Литвою зробила цю державу одною з потужніших в старій Європі, до речи постійні війни і намагання розширити кордони від Балтії до Чорного моря виснажили ресурси (і фінансові і людські), ще за 50-70 років до Богдана почався процес ополячування руської шляхти (не плутати з мокшанами московських болот)-князів Збаражских, Вишневецких, Чарторийські і пр Гедиміновічи (котрі в ХV cт. вважали своєю національністю -князі руські, а в ХVI ст. історики закарбували їх як "князів польських"
для пришвидшення ополячування-треба було перемінити віру з православної на католицьку (латинську), з позиції 2022 не бачу в цьому проблеми взагалі (тому що за часи срср прожив достатньо без впливу церкви)
важко уявити, що сталося якби Богдан Хмельницький вибрав би союз з Польщею замість Московії, деякі історики вважали що у цьому випадку зникла українська нація (100% перетворення у поляків) і не було би незалежної країни як сьогодні , на це немає ясної відповіді у нас
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 15 жов, 2022 16:24, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав: важко уявити, що сталося якби Богдан Хмельницький вибрав би союз з Польщею замість Московії, деякі історики вважали що у цьому випадку зникла українська нація (100% перетворення у поляків) і не було би незалежної країни як сьогодні , на це немає ясної відповіді у нас
Так і союз з Московією теж нічого гарного для української нації не приніс. Московити, в своєму звичаї, намудохали Хмельницького. І створили т.з. Руїну
Хмельницький, як і Бандера - дуже суперечливі постаті Обидва хотіли створити українську державу. Обидва виступили проти Польщі, хоч і в різні історичні проміжки Але примкнули не до тих, на той час
А ось сьогодні, Польща - наш активний союзник, який шпиняє Німечинну, яка теж допомагає нам. Бандера з Хмелем в гробу перевертаються, як таке може бути
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 15 жов, 2022 16:16, всього редагувалось 2 разів.