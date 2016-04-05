prodigy написав:
на жаль поляки не були надто лояльні до свого східного сусіда
унія з Литвою зробило цю державу одною з потужніших в старій Європі, до речи постійні війни і намагання розширити кордони від Балтії до Чорного моря виснажили ресурси (і фінансові і людські), ще за 50-70 років до Богдана почався процес ополячування руської шляхти (не плутати з мокшанами московських болот)-князів Збаражских, Вишневецких, Чарторийські і пр Гедиміновічи (котрі в ХV cт. вважали своєю національністю -князі руські, а в ХVI ст. історики закарбували їх як "князів польських"
для пришвидшення ополячування-треба було перемінити віру з православної на католицьку (латинську), з позиції 2022 не бачу в цьому проблеми взагалі (тому що за часи срср прожив достатньо без впливу церкви)
важко уявити, що сталося якби Богдан Хмельницький вибрав би союз з Польщею замість Московії, деякі історики вважали що у цьому випадку зникла українська нація (100% перетворення у поляків) і не було би незалежної країни як сьогодні , на це немає ясної відповіді у нас
ось це тоді був дуже важливий фактор, який зараз є несуттєвим - віра.
тому тоді були одні фактори, зараз інші - й проводити паралелі надо дуже обережно
зараз інший цивілізаційний поділ - організація суспільства.
те, що ми можеми жити без царя та без барина - ми вже довели.
а от побудувати суспільство, яке живе за правилами - ще тільки пробуємо. тут до речі, й схована пастка, - коли чиновніки можуть свої повноваження перевести в гроші, виникає соблазн затриматись при владі - все пов'язане.