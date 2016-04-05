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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2449245024512452
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 16:19

  prodigy написав:
  Wisznia2021 написав:щоб не попасти в ще більше ярмо до поляків.


на жаль поляки не були надто лояльні до свого східного сусіда

унія з Литвою зробило цю державу одною з потужніших в старій Європі, до речи постійні війни і намагання розширити кордони від Балтії до Чорного моря виснажили ресурси (і фінансові і людські), ще за 50-70 років до Богдана почався процес ополячування руської шляхти (не плутати з мокшанами московських болот)-князів Збаражских, Вишневецких, Чарторийські і пр Гедиміновічи (котрі в ХV cт. вважали своєю національністю -князі руські, а в ХVI ст. історики закарбували їх як "князів польських"

для пришвидшення ополячування-треба було перемінити віру з православної на католицьку (латинську), з позиції 2022 не бачу в цьому проблеми взагалі (тому що за часи срср прожив достатньо без впливу церкви)

важко уявити, що сталося якби Богдан Хмельницький вибрав би союз з Польщею замість Московії, деякі історики вважали що у цьому випадку зникла українська нація (100% перетворення у поляків) і не було би незалежної країни як сьогодні , на це немає ясної відповіді у нас

ось це тоді був дуже важливий фактор, який зараз є несуттєвим - віра.

тому тоді були одні фактори, зараз інші - й проводити паралелі надо дуже обережно

зараз інший цивілізаційний поділ - організація суспільства.

те, що ми можеми жити без царя та без барина - ми вже довели.

а от побудувати суспільство, яке живе за правилами - ще тільки пробуємо. тут до речі, й схована пастка, - коли чиновніки можуть свої повноваження перевести в гроші, виникає соблазн затриматись при владі - все пов'язане.
Shaman
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