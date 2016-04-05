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Додано: Суб 15 жов, 2022 15:54
кате и дюку памятники на свалку можно? или тоже 50 лет будем ждать? ностальгировать?
Додано: Суб 15 жов, 2022 16:03
Так і союз з Московією теж нічого гарного для української нації не приніс.
Московити, в своєму звичаї, намудохали Хмельницького. І створили т.з. Руїну
Хмельницький, як і Бандера - дуже суперечливі постаті
Обидва хотіли створити українську державу.
Обидва виступили проти Польщі, хоч і в різні історичні проміжки
Але примкнули не до тих, на той час
А ось сьогодні, Польща - наш активний союзник, який шпиняє Німечинну, яка теж допомагає нам.
Бандера з Хмелем в гробу перевертаються, як таке може бути
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 15 жов, 2022 16:16, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 15 жов, 2022 16:06
зачем это копание в истории сейчас 2022 ?зачем мечты о том что было бы если? сейчас ясно где враг и что делать с его историей и памятниками.
Додано: Суб 15 жов, 2022 16:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В российских пабликах очень любят кидать ссылки на Такера Карлсона
Додано: Суб 15 жов, 2022 16:19
ось це тоді був дуже важливий фактор, який зараз є несуттєвим - віра.
тому тоді були одні фактори, зараз інші - й проводити паралелі надо дуже обережно
зараз інший цивілізаційний поділ - організація суспільства.
те, що ми можеми жити без царя та без барина - ми вже довели.
а от побудувати суспільство, яке живе за правилами - ще тільки пробуємо. тут до речі, й схована пастка, - коли чиновніки можуть свої повноваження перевести в гроші, виникає соблазн затриматись при владі - все пов'язане.
Додано: Суб 15 жов, 2022 16:56
в США проживает выходцев из стран бывшего СССР – больше 1,2 млн человек(на 2017г)
многие из них выехали после получения высшего образования в СССР(рф, Украине),
но они продолжают смотреть Киселева/Соловьева и такие перцы как Такер Карлсон добавляют мысли их "узкому мировозрению" что они на правильной стороне.
один из таких вмериканцев мой сокурсник проживает с 1995г Калифорнии,
вел свой канал в youtube, где полностью пропустил тот момент, что 20 лет прожил в Украине
рассказывал, что высшее образование он получил в россии (Одесса) и что до эмиграции он жил в россии (хотя по факту он родился под воронежом, с 5-го класса семья переехала и школу и институт закончил в Одессе(росии)
после начала полномасштабной войны он начал репостить в фейсбуке какую-то хрень против пуйла , потом все удалил, вата-ватная
Додано: Суб 15 жов, 2022 17:12
Я таких не понимаю
Ну живёшь ты в США, ну так и живи. Радуйся.
Нет, они за Пуйла и против Америки
Ну, предположим, победил Пуйло Америку, и чё ? они думают, что в Америке будет всё тоже самое с комфортом жизни, только под флагом РФ ?
Так нет. РФ свою страну комфортной сделать не могут.
Додано: Суб 15 жов, 2022 17:48
они за россию против Украины, про Америку эмигранты говорят шопотом в постеле с женой, с другими просто молчат (они боятся, что их сочнут не лояльными и выкинут в росию),
но времена меняются
кстати, они голосовали повально за Трампа (или сигнал получили, или им в рускоязычных пабликах мозги промыли)
еще 2014г все началось с Майдана (типа вы сами виноваты), виноваты в чем? что избрали зэка и позволили рос.министрам распродать и развалить свою армию и оборонку? в этом -да.
нет мы виноваты, что выбрали путь в ЕС вместо таежного союза
а путина это сильно расстроило
живет мой однокашник в престижном районе (где большинство -выходцы из соц.стран: ГДР, Чехии, совка), они тусуются в своей среде-хотя они разного возраста -от 55-75,
дети их уже практически 100% американцы (раз школу окончили в сша)
Додано: Суб 15 жов, 2022 17:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 15 жов, 2022 17:53
"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки делегую Державному секретарю повноваження керувати вилученням до 725 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військові навчання та підготовку, щоб надати допомогу Україні", - сказано у повідомленні.
Як повідомляється на сайті Петагону, у новому пакеті військової допомоги будуть:
Понад 200 багатоцільових транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
5 тисяч артилерійських снарядів RAAM;
високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;
додаткові боєприпаси систем HIMARS.
5000 одиниць протитанкової зброї;
стрілецька зброя та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
медичне приладдя.
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