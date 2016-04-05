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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 жов, 2022 16:19
prodigy написав: Wisznia2021 написав:
щоб не попасти в ще більше ярмо до поляків.
на жаль поляки не були надто лояльні до свого східного сусіда
унія з Литвою зробило цю державу одною з потужніших в старій Європі, до речи постійні війни і намагання розширити кордони від Балтії до Чорного моря виснажили ресурси (і фінансові і людські), ще за 50-70 років до Богдана почався процес ополячування руської шляхти (не плутати з мокшанами московських болот)-князів Збаражских, Вишневецких, Чарторийські і пр Гедиміновічи (котрі в ХV cт. вважали своєю національністю -князі руські, а в ХVI ст. історики закарбували їх як "князів польських"
для пришвидшення ополячування-треба було перемінити віру з православної на католицьку
(латинську), з позиції 2022
не бачу в цьому проблеми взагалі (тому що за часи срср прожив достатньо без впливу церкви)
важко уявити, що сталося якби Богдан Хмельницький вибрав би союз з Польщею замість Московії, деякі історики вважали що у цьому випадку зникла українська нація (100% перетворення у поляків) і не було би незалежної країни як сьогодні , на це немає ясної відповіді у нас
ось це тоді був дуже важливий фактор, який зараз є несуттєвим - віра.
тому тоді були одні фактори, зараз інші - й проводити паралелі надо дуже обережно
зараз інший цивілізаційний поділ - організація суспільства.
те, що ми можеми жити без царя та без барина - ми вже довели.
а от побудувати суспільство, яке живе за правилами - ще тільки пробуємо. тут до речі, й схована пастка, - коли чиновніки можуть свої повноваження перевести в гроші, виникає соблазн затриматись при владі - все пов'язане.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 16:56
pesikot написав:
ГЕББЕЛЬС ДЛЯ МІЛЕНІАЛІВ: як американський ведучий Такер Карлсон працює на роспропаганду
В российских пабликах очень любят кидать ссылки на Такера Карлсона
в США проживает выходцев из стран бывшего СССР – больше 1,2 млн человек(на 2017г)
многие из них выехали после получения высшего образования в СССР(рф, Украине),
но они продолжают смотреть Киселева/Соловьева и такие перцы как Такер Карлсон добавляют мысли их "узкому мировозрению" что они на правильной стороне.
один из таких вмериканцев мой сокурсник проживает с 1995г Калифорнии,
вел свой канал в youtube, где полностью пропустил тот момент, что 20 лет прожил в Украине
рассказывал, что высшее образование он получил в россии (Одесса) и что до эмиграции он жил в россии (хотя по факту он родился под воронежом, с 5-го класса семья переехала и школу и институт закончил в Одессе(росии)
после начала полномасштабной войны он начал репостить в фейсбуке какую-то хрень против пуйла , потом все удалил, вата-ватная
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Додано: Суб 15 жов, 2022 17:12
prodigy написав: pesikot написав:
ГЕББЕЛЬС ДЛЯ МІЛЕНІАЛІВ: як американський ведучий Такер Карлсон працює на роспропаганду
В российских пабликах очень любят кидать ссылки на Такера Карлсона
в США проживает выходцев из стран бывшего СССР – больше 1,2 млн человек(на 2017г)
многие из них выехали после получения высшего образования в СССР(рф, Украине),
но они продолжают смотреть Киселева/Соловьева и такие перцы как Такер Карлсон добавляют мысли их "узкому мировозрению" что они на правильной стороне.
Я таких не понимаю
Ну живёшь ты в США, ну так и живи. Радуйся.
Нет, они за Пуйла и против Америки
Ну, предположим, победил Пуйло Америку, и чё ? они думают, что в Америке будет всё тоже самое с комфортом жизни, только под флагом РФ ?
Так нет. РФ свою страну комфортной сделать не могут.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 17:48
pesikot написав: prodigy написав:
в США проживает выходцев из стран бывшего СССР – больше 1,2 млн человек(на 2017г)
многие из них выехали после получения высшего образования в СССР(рф, Украине),
но они продолжают смотреть Киселева/Соловьева и такие перцы как Такер Карлсон добавляют мысли их "узкому мировозрению" что они на правильной стороне.
Я таких не понимаю
Ну живёшь ты в США, ну так и живи. Радуйся.
Нет,
они за Пуйла и против Америки
Ну, предположим, победил Пуйло Америку, и чё ? они думают, что в Америке будет всё тоже самое с комфортом жизни, только под флагом РФ ?
Так нет. РФ свою страну комфортной сделать не могут.
они за Пуйла и против Америки
они за россию против Украины, про Америку эмигранты говорят шопотом в постеле с женой, с другими просто молчат (они боятся, что их сочнут не лояльными и выкинут в росию),
но времена меняются
кстати, они голосовали повально за Трампа (или сигнал получили, или им в рускоязычных пабликах мозги промыли)
еще 2014г все началось с Майдана (типа вы сами виноваты), виноваты в чем? что избрали зэка и позволили рос.министрам распродать и развалить свою армию и оборонку? в этом -да.
нет мы виноваты, что выбрали путь в ЕС вместо таежного союза
а путина это сильно расстроило
живет мой однокашник в престижном районе (где большинство -выходцы из соц.стран: ГДР, Чехии, совка), они тусуются в своей среде-хотя они разного возраста -от 55-75,
дети их уже практически 100% американцы (раз школу окончили в сша)
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Додано: Суб 15 жов, 2022 17:52
pesikot написав:
Ну живёшь ты в США, ну так и живи. Радуйся.
есть такое понятие Родина, а тот же Любарский (друг Марка Солонина), он харьковчанин и ему в США болит за Украину...а экс-росияне переживают за хуйла
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Додано: Суб 15 жов, 2022 17:53
"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки делегую Державному секретарю повноваження керувати вилученням до 725 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військові навчання та підготовку, щоб надати допомогу Україні", - сказано у повідомленні.
Як повідомляється на сайті Петагону, у новому пакеті військової допомоги будуть:
Понад 200 багатоцільових транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
5 тисяч артилерійських снарядів RAAM;
високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;
додаткові боєприпаси систем HIMARS.
5000 одиниць протитанкової зброї;
стрілецька зброя та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
медичне приладдя.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 18:03
prodigy написав: pesikot написав: prodigy написав:
в США проживает выходцев из стран бывшего СССР – больше 1,2 млн человек(на 2017г)
многие из них выехали после получения высшего образования в СССР(рф, Украине),
но они продолжают смотреть Киселева/Соловьева и такие перцы как Такер Карлсон добавляют мысли их "узкому мировозрению" что они на правильной стороне.
Я таких не понимаю
Ну живёшь ты в США, ну так и живи. Радуйся.
Нет,
они за Пуйла и против Америки
Ну, предположим, победил Пуйло Америку, и чё ? они думают, что в Америке будет всё тоже самое с комфортом жизни, только под флагом РФ ?
Так нет. РФ свою страну комфортной сделать не могут.
они за Пуйла и против Америки
они за россию против Украины, про Америку эмигранты говорят шопотом в постеле с женой, с другими просто молчат (они боятся, что их сочнут не лояльными и выкинут в росию),
но времена меняются
кстати, они голосовали повально за Трампа (или сигнал получили, или им в рускоязычных пабликах мозги промыли)
еще 2014г все началось с Майдана (типа вы сами виноваты), виноваты в чем? что избрали зэка и позволили рос.министрам распродать и развалить свою армию и оборонку? в этом -да.
нет мы виноваты, что выбрали путь в ЕС вместо таежного союза
а путина это сильно расстроило
живет мой однокашник в престижном районе (где большинство -выходцы из соц.стран: ГДР, Чехии, совка), они тусуются в своей среде-хотя они разного возраста -от 55-75,
дети их уже практически 100% американцы (раз школу окончили в сша)
"мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем"
Именно они такое хотят
Живя в другой стране
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Додано: Суб 15 жов, 2022 18:10
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Додано: Суб 15 жов, 2022 19:21
pesikot написав:
[
Я таких не понимаю
Ну живёшь ты в США, ну так и живи. Радуйся.
Нет, они за Пуйла и против Америки
Ну, предположим, победил Пуйло Америку, и чё ? они думают, что в Америке будет всё тоже самое с комфортом жизни, только под флагом РФ ?
Так нет. РФ свою страну комфортной сделать не могут.
Та це ж азбука руснявої свідомості. Так само вони поводяться в будь-яких країнах, від Естонії до Іспанії.
Чому? Бо в тих країнах вони гівно, і звати їх ніяк, але хочеться належати до касти колонізаторів. Вони просто хочуть, щоб американці боялись кацапів, та цілували їх там в дупу за свинособаче походження.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 19:23
sergey_sryvkin написав: pesikot написав:
[
Я таких не понимаю
Ну живёшь ты в США, ну так и живи. Радуйся.
Нет, они за Пуйла и против Америки
Ну, предположим, победил Пуйло Америку, и чё ? они думают, что в Америке будет всё тоже самое с комфортом жизни, только под флагом РФ ?
Так нет. РФ свою страну комфортной сделать не могут.
Та це ж азбука руснявої свідомості. Так само вони поводяться в будь-яких країнах, від Естонії до Іспанії.
Чому? Бо в тих країнах вони гівно, і звати їх ніяк, але хочеться належати до касти колонізаторів. Вони просто хочуть, щоб американці боялись кацапів, та цілували їх там в дупу за свинособаче походження.
Нехай самі себе туди цілують
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