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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2450245124522453
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 21:00


З 36хв цікава інформація. Якби ми трохи думали головою раніше, то давно мали б свій Насамс на базі ракет R27.
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 21:22

❗️По неофициальной информации, трое военных открыли стрельбу в военной части в Белгородской области. Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал


Минобороны РФ подтвердило смерть 11 и ранение 15 военных в результате перестрелки в воинской части в Белгородской области. В стрельбе обвинили неких "террористов из одной из стран СНГ".


https://t.me/yigal_levin/33415
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 21:30

  vitaliian написав:
❗️По неофициальной информации, трое военных открыли стрельбу в военной части в Белгородской области. Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал


Минобороны РФ подтвердило смерть 11 и ранение 15 военных в результате перестрелки в воинской части в Белгородской области. В стрельбе обвинили неких "террористов из одной из стран СНГ".


https://t.me/yigal_levin/33415

Таджики
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