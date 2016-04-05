❗️По неофициальной информации, трое военных открыли стрельбу в военной части в Белгородской области. Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал
Минобороны РФ подтвердило смерть 11 и ранение 15 военных в результате перестрелки в воинской части в Белгородской области. В стрельбе обвинили неких "террористов из одной из стран СНГ".
❗️По неофициальной информации, трое военных открыли стрельбу в военной части в Белгородской области. Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал
Минобороны РФ подтвердило смерть 11 и ранение 15 военных в результате перестрелки в воинской части в Белгородской области. В стрельбе обвинили неких "террористов из одной из стран СНГ".