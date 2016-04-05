RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2450245124522453
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 21:00


З 36хв цікава інформація. Якби ми трохи думали головою раніше, то давно мали б свій Насамс на базі ракет R27.
Schmit
 
Повідомлень: 3282
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 21:22

❗️По неофициальной информации, трое военных открыли стрельбу в военной части в Белгородской области. Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал


Минобороны РФ подтвердило смерть 11 и ранение 15 военных в результате перестрелки в воинской части в Белгородской области. В стрельбе обвинили неких "террористов из одной из стран СНГ".


https://t.me/yigal_levin/33415
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14686
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 21:30

  vitaliian написав:
❗️По неофициальной информации, трое военных открыли стрельбу в военной части в Белгородской области. Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал


Минобороны РФ подтвердило смерть 11 и ранение 15 военных в результате перестрелки в воинской части в Белгородской области. В стрельбе обвинили неких "террористов из одной из стран СНГ".


https://t.me/yigal_levin/33415

Таджики
UA
 
Повідомлень: 7252
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1663 раз.
Подякували: 1988 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Хмельницький, як і Бандера - дуже суперечливі постаті
Обидва хотіли створити українську державу.
Обидва виступили проти Польщі, хоч і в різні історичні проміжки
Але примкнули не до тих, на той час


Куди "примкнув" Бандера?
V2
4
 
Повідомлень: 7721
З нами з: 03.07.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 23:00

https://t.me/sergiinaumovych/3978
Все таки они ипанутые нашли кому жаловаться. Царь хороший... Уже вижу слезы пуйла, как ему жалко ваших ребят.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14686
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 23:58

  UA написав:Таджики
или отказники
Минобороны России сообщило, что на полигоне в Белгородской области двое граждан СНГ расстреляли военнослужащих. По данным ведомства, погибли 11 человек, еще 15 ранены. Ведомство назвало произошедшее терактом.

Однако заявления очевидцев, появившихся в СМИ, ставят под сомнение выводы Минобороны. Например, SOTA пишет со ссылкой на источник, что стрельбу начал военный, до этого стрелявший по мишеням. Неожиданно он развернул пулемёт в безоружную толпу и открыл огонь. Вместе с ним по военным из автомата стрелял ещё один человек. Нападавших удалось ликвидировать при помощи снайперов.

Отмечу, что на этом полигоне находились более 100 человек из Брянской области, которые наотрез отказывались от участия в войне в Украине. Они категорически были против отправки под Лиман, и даже военное руководство не смогло переубедить солдат.

Пока непонятно, по какой причине два человека решили расстрелять своих сослуживцев: действительно ли это теракт или просто у мобилизованных "сорвало крышу"? Вероятно, нечто подобное рано или поздно произошло бы, учитывая насколько хаотично и без разбора людей хватали по городам. Ни нормальной медкомиссии, ни освидетельствования на пригодность к службе - держи оружие, стреляй и готовься к войне.

Жуткая история, и последствия у неё будут страшные. Военное руководство теперь лишний раз подумает, прежде чем выдать мобилизованным боевое оружие на стрельбище. Как следствие, всё больше людей будут отправлять на фронт менее подготовленными. Ну, а если это теракт, то украинские диверсанты проникли уже и в состав российской армии, а это, даже не знаю, как назвать... Провал?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14686
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 02:20

  UA написав:

Таджики

Таджикобандерівці ;)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1109
З нами з: 19.02.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 03:11

vitaliian
всегда охреневал вот с этой тупости рашкинцев, обязательно жаловаться путину, будто он лично должен заниматься вопросами каждого ваньки. то свет отключают — пишут путину, то увольняют — путину, зарплату не платят — опять жалуются путину.
а еще любят говорить, что вот если бы путин приехал, тут бы быстро порядок навели, дороги бы починили, дома покрасили и вообще

то, что там существует армия чиновников всех мастей на каждый свой случай — и невдомек, ведь можно помолиться богу, и все сразу исполнится
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 213
З нами з: 05.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2450245124522453
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 105065
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467637
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3993
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5129)
16.10.2022 04:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.