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Додано: Нед 16 жов, 2022 06:52
Фейк или нет не знаю но смешно
Додано: Нед 16 жов, 2022 07:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ні, не так
для американського суспільства вони якби не існують, в США дуже багато різних діаспор і вони варяться в своєму середовищі (філіппінці окремо, китайці окремо)
не всі рускомовні активні в соц.мережах,
може хтось і спілкувався до 2014 р вКонтекте/Однокласниках ...
ще раз роблю акцент на тому що такі люди як мій колишній друг(був для мене першим другом і більше: шафер, кум) вони добропорядні американці-живуть тихо, до сусідів чемні і таке інше, але
в цій війні ВОНИ не підтримують УКРАЇНУ (може не всі з них підтримують росію, але ці нав'язані їм пропагандистські кліше-на кшталт "бендеровці", націоналісти, фашисти, майдануті" у них засіли в мозку мабуть на довго
Додано: Нед 16 жов, 2022 07:42
Міністерство закордонних справ і посольство Китаю закликали всіх своїх громадян, які нині перебувають в Україні, негайно покинути її. Прохання відомства мотивували "серйозною безпековою ситуацією". Персоналу диппредставництв пообіцяли допомогти з евакуацією.
Про це повідомляє державне видання КНР Global Times у Twitter.
Так, 15 жовтня, китайське МЗС опублікувало оновлене попередження про подорожі, в якому попросило китайців негайно виїхати з України.
які думки?
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