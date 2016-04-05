sergey_sryvkin написав:Вони просто хочуть, щоб американці боялись кацапів, та цілували їх там в дупу за свинособаче походження.
ні, не так
для американського суспільства вони якби не існують, в США дуже багато різних діаспор і вони варяться в своєму середовищі (філіппінці окремо, китайці окремо) не всі рускомовні активні в соц.мережах, може хтось і спілкувався до 2014 р вКонтекте/Однокласниках ...
ще раз роблю акцент на тому що такі люди як мій колишній друг(був для мене першим другом і більше: шафер, кум) вони добропорядні американці-живуть тихо, до сусідів чемні і таке інше, але
в цій війні ВОНИ не підтримують УКРАЇНУ (може не всі з них підтримують росію, але ці нав'язані їм пропагандистські кліше-на кшталт "бендеровці", націоналісти, фашисти, майдануті" у них засіли в мозку мабуть на довго
Міністерство закордонних справ і посольство Китаю закликали всіх своїх громадян, які нині перебувають в Україні, негайно покинути її. Прохання відомства мотивували "серйозною безпековою ситуацією". Персоналу диппредставництв пообіцяли допомогти з евакуацією.
Про це повідомляє державне видання КНР Global Times у Twitter.
Так, 15 жовтня, китайське МЗС опублікувало оновлене попередження про подорожі, в якому попросило китайців негайно виїхати з України.
prodigy написав:Міністерство закордонних справ і посольство Китаю закликали всіх своїх громадян, які нині перебувають в Україні, негайно покинути її. Прохання відомства мотивували "серйозною безпековою ситуацією". Персоналу диппредставництв пообіцяли допомогти з евакуацією.
Про це повідомляє державне видання КНР Global Times у Twitter.
Так, 15 жовтня, китайське МЗС опублікувало оновлене попередження про подорожі, в якому попросило китайців негайно виїхати з України.
vitaliian написав:Отмечу, что на этом полигоне находились более 100 человек из Брянской области, которые наотрез отказывались от участия в войне в Украине. Они категорически были против отправки под Лиман, и даже военное руководство не смогло переубедить солдат.
А что, так можно было? Наплевать на приказ, а военноначальники ещё и уговаривать должны? Не похоже на правду.
vitaliian написав:Отмечу, что на этом полигоне находились более 100 человек из Брянской области, которые наотрез отказывались от участия в войне в Украине. Они категорически были против отправки под Лиман, и даже военное руководство не смогло переубедить солдат.
А что, так можно было? Наплевать на приказ, а военноначальники ещё и уговаривать должны? Не похоже на правду.
Ну раб с автоматом это не раб без оружия. С первым лучше договориться и достигнуть его добровольного согласия, иначе в бою кто его знает кто пристрелил командира или слил врагу координаты позиций. Не всегда бунт открытый, можно ж по-тихому бунтовать.
Вчерашняя дикая история на полигоне в Белгородской области постепенно обрастает подробностями, которые оставляют вопросы к наспех сляпанной версии минобороны о теракте. Огонь по военнослужащим открыли, как сообщают непосредственные очевидцы, два (или три) таджика (мобилизованных или «добровольцев»), то ли на религиозной, то ли на национальной почве. https://t.me/anatoly_nesmiyan/5435
prodigy написав:Міністерство закордонних справ і посольство Китаю закликали всіх своїх громадян, які нині перебувають в Україні, негайно покинути її. Прохання відомства мотивували "серйозною безпековою ситуацією". Персоналу диппредставництв пообіцяли допомогти з евакуацією.
Про це повідомляє державне видання КНР Global Times у Twitter.
Так, 15 жовтня, китайське МЗС опублікувало оновлене попередження про подорожі, в якому попросило китайців негайно виїхати з України.
які думки?
Китаю глубоко на*рать на своё население. Отношения власти к китайцу примерно как к таракану. Вспомните как там были жёсткие карантинные ограничения, Такое предупреждение более чем странное. На счёт Яо публично был дал сингал что на нём война и закончится разгромом русни. Если пуйло нужно быстрое поражение можно применить тяо, если медленное можно мобилизовать все 5 млн (или сколько там самцов не изучал) мою. ресурса. Думаю 2й вариант для пуйла предпочтительнее.