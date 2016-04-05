Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев одобрил облавы на мужчин, которые ранее объявил незаконными его коллега по парламенту сенатор Андрей Клишас.
«Может и правильно, что сейчас в Москве ловят косящих от мобилизации у метро, но я бы начал лучше проверять среди посетителей ночных клубов»,– написал Гурулев.
Напомним, что в 2013 году на Гурулева было заведено уголовное дело о превышении полномочий за использование в течение 2 лет двух подчиненных в своих целях – для сборки мебели в квартире, охране частного дома и пр. В итоге дело было прекращено.