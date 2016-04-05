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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 09:53

Депутат подтвердил облавы у метро которые Минобороны отрицал

Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев одобрил облавы на мужчин, которые ранее объявил незаконными его коллега по парламенту сенатор Андрей Клишас.

«Может и правильно, что сейчас в Москве ловят косящих от мобилизации у метро, но я бы начал лучше проверять среди посетителей ночных клубов»,– написал Гурулев.

Напомним, что в 2013 году на Гурулева было заведено уголовное дело о превышении полномочий за использование в течение 2 лет двух подчиненных в своих целях – для сборки мебели в квартире, охране частного дома и пр. В итоге дело было прекращено.

Андрей Гурулев.
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