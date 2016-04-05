Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев одобрил облавы на мужчин, которые ранее объявил незаконными его коллега по парламенту сенатор Андрей Клишас.
«Может и правильно, что сейчас в Москве ловят косящих от мобилизации у метро, но я бы начал лучше проверять среди посетителей ночных клубов»,– написал Гурулев.
Напомним, что в 2013 году на Гурулева было заведено уголовное дело о превышении полномочий за использование в течение 2 лет двух подчиненных в своих целях – для сборки мебели в квартире, охране частного дома и пр. В итоге дело было прекращено.
prodigy написав:Міністерство закордонних справ і посольство Китаю закликали всіх своїх громадян, які нині перебувають в Україні, негайно покинути її. Прохання відомства мотивували "серйозною безпековою ситуацією". Персоналу диппредставництв пообіцяли допомогти з евакуацією.
Про це повідомляє державне видання КНР Global Times у Twitter.
Так, 15 жовтня, китайське МЗС опублікувало оновлене попередження про подорожі, в якому попросило китайців негайно виїхати з України.
які думки?
Египет тоже просит выехать своих граждан из Украины. Раша, что то надумала, не ядерку применить случайно или ЗАЭС....????
Іран збирається передати Росії балістичні ракети для війни проти України, - Washington Post
Американська газета The Washington Post заявила, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети класу "земля - земля" для війни проти України. До такого висновку дійшла розвідка однієї з союзних США держав, розказали виданню двоє американських чиновників.
Перша партія ракет Fateh-110 і Zolfaghar уже готується на заводах в Ірані. Це балістичні ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км відповідно.
Іран володіє одним із найбільших і найрізноманітніших арсеналів ракет малої та середньої дальності на Близькому Сході.
"Найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar вважаються одночасно потужними і досить точними на відносно коротких відстанях. Деякі моделі оснащені електрооптичними системами наведення, які дозволяють операторам ракет направляти їх під час остаточного наближення до цілі"
Раніше Іран уже передавав такі ракети в зони бойових дій, зокрема бойовикам-хуситам у Ємені. Сили хуситів використовували іранські ракети для нападів на нафтопереробні заводи та інші цивільні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки.
Игорь Алексеевич написав:Іран збирається передати Росії балістичні ракети для війни проти України, - Washington Post
Американська газета The Washington Post заявила, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети класу "земля - земля" для війни проти України. До такого висновку дійшла розвідка однієї з союзних США держав, розказали виданню двоє американських чиновників.
Перша партія ракет Fateh-110 і Zolfaghar уже готується на заводах в Ірані. Це балістичні ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км відповідно.
Іран володіє одним із найбільших і найрізноманітніших арсеналів ракет малої та середньої дальності на Близькому Сході.
"Найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar вважаються одночасно потужними і досить точними на відносно коротких відстанях. Деякі моделі оснащені електрооптичними системами наведення, які дозволяють операторам ракет направляти їх під час остаточного наближення до цілі"
Раніше Іран уже передавав такі ракети в зони бойових дій, зокрема бойовикам-хуситам у Ємені. Сили хуситів використовували іранські ракети для нападів на нафтопереробні заводи та інші цивільні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки.
Как бородатые моджахеды могут в пустыне строить заводы по производству беспилотников и ракет из "овна и палок", которые "наводят суету" на сотни и тысячи км - а страна, которая ранее вела программу "Морской старт" - сейчас не может ни сбить ни создать свой (даже такой примитивный) "мопед", который хотя бы повторит характеристики моджахедского?
Игорь Алексеевич написав:Іран збирається передати Росії балістичні ракети для війни проти України, - Washington Post
Американська газета The Washington Post заявила, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети класу "земля - земля" для війни проти України. До такого висновку дійшла розвідка однієї з союзних США держав, розказали виданню двоє американських чиновників.
Перша партія ракет Fateh-110 і Zolfaghar уже готується на заводах в Ірані. Це балістичні ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км відповідно.
Іран володіє одним із найбільших і найрізноманітніших арсеналів ракет малої та середньої дальності на Близькому Сході.
"Найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar вважаються одночасно потужними і досить точними на відносно коротких відстанях. Деякі моделі оснащені електрооптичними системами наведення, які дозволяють операторам ракет направляти їх під час остаточного наближення до цілі"
Раніше Іран уже передавав такі ракети в зони бойових дій, зокрема бойовикам-хуситам у Ємені. Сили хуситів використовували іранські ракети для нападів на нафтопереробні заводи та інші цивільні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки.
Как бородатые моджахеды могут в пустыне строить заводы по производству беспилотников и ракет из "овна и палок", которые "наводят суету" на сотни и тысячи км - а страна, которая ранее вела программу "Морской старт" - сейчас не может ни сбить ни создать свой (даже такой примитивный) "мопед", который хотя бы повторит характеристики моджахедского?