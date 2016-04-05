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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2453245424552456>
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 09:53

Депутат подтвердил облавы у метро которые Минобороны отрицал

Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев одобрил облавы на мужчин, которые ранее объявил незаконными его коллега по парламенту сенатор Андрей Клишас.

«Может и правильно, что сейчас в Москве ловят косящих от мобилизации у метро, но я бы начал лучше проверять среди посетителей ночных клубов»,– написал Гурулев.

Напомним, что в 2013 году на Гурулева было заведено уголовное дело о превышении полномочий за использование в течение 2 лет двух подчиненных в своих целях – для сборки мебели в квартире, охране частного дома и пр. В итоге дело было прекращено.

Андрей Гурулев.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 10:49

Іран може відправити у росію новітні дрони-камікадзе Arash-2 (відео)

https://ua.news/ua/world/kytaj-uskoryt- ... y-tszynpyn
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:04

  prodigy написав:Міністерство закордонних справ і посольство Китаю закликали всіх своїх громадян, які нині перебувають в Україні, негайно покинути її. Прохання відомства мотивували "серйозною безпековою ситуацією". Персоналу диппредставництв пообіцяли допомогти з евакуацією.

Про це повідомляє державне видання КНР Global Times у Twitter.

Так, 15 жовтня, китайське МЗС опублікувало оновлене попередження про подорожі, в якому попросило китайців негайно виїхати з України.

які думки?


Египет тоже просит выехать своих граждан из Украины.
Раша, что то надумала, не ядерку применить случайно или ЗАЭС....????
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:17

Іран збирається передати Росії балістичні ракети для війни проти України, - Washington Post

Американська газета The Washington Post заявила, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети класу "земля - земля" для війни проти України. До такого висновку дійшла розвідка однієї з союзних США держав, розказали виданню двоє американських чиновників.

Перша партія ракет Fateh-110 і Zolfaghar уже готується на заводах в Ірані. Це балістичні ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км відповідно.

Іран володіє одним із найбільших і найрізноманітніших арсеналів ракет малої та середньої дальності на Близькому Сході.

"Найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar вважаються одночасно потужними і досить точними на відносно коротких відстанях. Деякі моделі оснащені електрооптичними системами наведення, які дозволяють операторам ракет направляти їх під час остаточного наближення до цілі"

Раніше Іран уже передавав такі ракети в зони бойових дій, зокрема бойовикам-хуситам у Ємені. Сили хуситів використовували іранські ракети для нападів на нафтопереробні заводи та інші цивільні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки.

https://censor.net/ua/news/3374076/iran ... ngton_post
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Американська газета The Washington Post заявила

Це та газета яка заявляла що Київ протримається масимум три доби.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Іран збирається передати Росії балістичні ракети для війни проти України, - Washington Post

30 років передавали технології Ірану і навчали іранських спеціалістів. Навіть в галузі літакобудування. Зате самі тут все закривали і нищили.
Навіть зараз передають технології
https://mil.in.ua/uk/news/v-irani-pokaz ... zi-an-140/
В Ірані показали прототип військово-транспортного літака “Simorgh” на базі Ан-140
В Ірані вперше продемонстровано льотний прототип легкого військово-транспортного літака “Simorgh”.

Про це повідомляють засобі масової інформації Ірану.
Військово-транспортний літак створено на базі IrAn-140.
IrAn-140 – це ліцензійна модифікація українського турбогвинтового літака Ан-140.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:38

  Василь-Рівне написав:
  Игорь Алексеевич написав:Американська газета The Washington Post заявила

Це та газета яка заявляла що Київ протримається масимум три доби.

Так Иран союзник раши и он реально может поставлять их. Дроны поставляет, хоть и санкции уже доп. ввели, так и ракеты сможет поставлять.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:49

  Игорь Алексеевич написав:
  Василь-Рівне написав:
  Игорь Алексеевич написав:Американська газета The Washington Post заявила

Це та газета яка заявляла що Київ протримається масимум три доби.

Так Иран союзник раши и он реально может поставлять их. Дроны поставляет, хоть и санкции уже доп. ввели, так и ракеты сможет поставлять.

Что за санкции? Украина такие вводила? СБУ, прокуратура занимается делом о передаче ракетных, авиационных технологий врагу? Иранцев повыгоняли из ХАИ и НАУ?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:02

  Игорь Алексеевич написав:Іран збирається передати Росії балістичні ракети для війни проти України, - Washington Post

Американська газета The Washington Post заявила, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети класу "земля - земля" для війни проти України. До такого висновку дійшла розвідка однієї з союзних США держав, розказали виданню двоє американських чиновників.

Перша партія ракет Fateh-110 і Zolfaghar уже готується на заводах в Ірані. Це балістичні ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км відповідно.

Іран володіє одним із найбільших і найрізноманітніших арсеналів ракет малої та середньої дальності на Близькому Сході.

"Найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar вважаються одночасно потужними і досить точними на відносно коротких відстанях. Деякі моделі оснащені електрооптичними системами наведення, які дозволяють операторам ракет направляти їх під час остаточного наближення до цілі"

Раніше Іран уже передавав такі ракети в зони бойових дій, зокрема бойовикам-хуситам у Ємені. Сили хуситів використовували іранські ракети для нападів на нафтопереробні заводи та інші цивільні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки.

https://censor.net/ua/news/3374076/iran ... ngton_post

Как бородатые моджахеды могут в пустыне строить заводы по производству беспилотников и ракет из "овна и палок", которые "наводят суету" на сотни и тысячи км - а страна, которая ранее вела программу "Морской старт" - сейчас не может ни сбить ни создать свой (даже такой примитивный) "мопед", который хотя бы повторит характеристики моджахедского?
User253
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

User253 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Іран збирається передати Росії балістичні ракети для війни проти України, - Washington Post

Американська газета The Washington Post заявила, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети класу "земля - земля" для війни проти України. До такого висновку дійшла розвідка однієї з союзних США держав, розказали виданню двоє американських чиновників.

Перша партія ракет Fateh-110 і Zolfaghar уже готується на заводах в Ірані. Це балістичні ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км відповідно.

Іран володіє одним із найбільших і найрізноманітніших арсеналів ракет малої та середньої дальності на Близькому Сході.

"Найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar вважаються одночасно потужними і досить точними на відносно коротких відстанях. Деякі моделі оснащені електрооптичними системами наведення, які дозволяють операторам ракет направляти їх під час остаточного наближення до цілі"

Раніше Іран уже передавав такі ракети в зони бойових дій, зокрема бойовикам-хуситам у Ємені. Сили хуситів використовували іранські ракети для нападів на нафтопереробні заводи та інші цивільні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки.

https://censor.net/ua/news/3374076/iran ... ngton_post

Как бородатые моджахеды могут в пустыне строить заводы по производству беспилотников и ракет из "овна и палок", которые "наводят суету" на сотни и тысячи км - а страна, которая ранее вела программу "Морской старт" - сейчас не может ни сбить ни создать свой (даже такой примитивный) "мопед", который хотя бы повторит характеристики моджахедского?
Відповідь постом вище - viewtopic.php?p=5497267#p5497267
GALeon
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