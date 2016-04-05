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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2453245424552456
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:07

  prodigy написав:Міністерство закордонних справ і посольство Китаю закликали всіх своїх громадян, які нині перебувають в Україні, негайно покинути її. Прохання відомства мотивували "серйозною безпековою ситуацією". Персоналу диппредставництв пообіцяли допомогти з евакуацією.

Про це повідомляє державне видання КНР Global Times у Twitter.

Так, 15 жовтня, китайське МЗС опублікувало оновлене попередження про подорожі, в якому попросило китайців негайно виїхати з України.

які думки?

Стандартня процедура "оповещения", чтоб потом не вопили "вывезите нас как угодно с обстрела (как и чем?), мы ничего не знали, нас никто не предупредил". Интересно сколько реальных Китайцев осталось на территории вообще...
Negotive
 
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