prodigy написав:Міністерство закордонних справ і посольство Китаю закликали всіх своїх громадян, які нині перебувають в Україні, негайно покинути її. Прохання відомства мотивували "серйозною безпековою ситуацією". Персоналу диппредставництв пообіцяли допомогти з евакуацією.
Про це повідомляє державне видання КНР Global Times у Twitter.
Так, 15 жовтня, китайське МЗС опублікувало оновлене попередження про подорожі, в якому попросило китайців негайно виїхати з України.
які думки?
Стандартня процедура "оповещения", чтоб потом не вопили "вывезите нас как угодно с обстрела (как и чем?), мы ничего не знали, нас никто не предупредил". Интересно сколько реальных Китайцев осталось на территории вообще...