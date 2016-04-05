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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2453245424552456
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:07

  prodigy написав:Міністерство закордонних справ і посольство Китаю закликали всіх своїх громадян, які нині перебувають в Україні, негайно покинути її. Прохання відомства мотивували "серйозною безпековою ситуацією". Персоналу диппредставництв пообіцяли допомогти з евакуацією.

Про це повідомляє державне видання КНР Global Times у Twitter.

Так, 15 жовтня, китайське МЗС опублікувало оновлене попередження про подорожі, в якому попросило китайців негайно виїхати з України.

які думки?

Стандартня процедура "оповещения", чтоб потом не вопили "вывезите нас как угодно с обстрела (как и чем?), мы ничего не знали, нас никто не предупредил". Интересно сколько реальных Китайцев осталось на территории вообще...
Negotive
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:26

  vitaliian написав:
  UA написав:Таджики
или отказники
Минобороны России сообщило, что на полигоне в Белгородской области двое граждан СНГ расстреляли военнослужащих. По данным ведомства, погибли 11 человек, еще 15 ранены. Ведомство назвало произошедшее терактом.

Однако заявления очевидцев, появившихся в СМИ, ставят под сомнение выводы Минобороны. Например, SOTA пишет со ссылкой на источник, что стрельбу начал военный, до этого стрелявший по мишеням. Неожиданно он развернул пулемёт в безоружную толпу и открыл огонь. Вместе с ним по военным из автомата стрелял ещё один человек. Нападавших удалось ликвидировать при помощи снайперов.

Отмечу, что на этом полигоне находились более 100 человек из Брянской области, которые наотрез отказывались от участия в войне в Украине. Они категорически были против отправки под Лиман, и даже военное руководство не смогло переубедить солдат.

Пока непонятно, по какой причине два человека решили расстрелять своих сослуживцев: действительно ли это теракт или просто у мобилизованных "сорвало крышу"? Вероятно, нечто подобное рано или поздно произошло бы, учитывая насколько хаотично и без разбора людей хватали по городам. Ни нормальной медкомиссии, ни освидетельствования на пригодность к службе - держи оружие, стреляй и готовься к войне.

Жуткая история, и последствия у неё будут страшные. Военное руководство теперь лишний раз подумает, прежде чем выдать мобилизованным боевое оружие на стрельбище. Как следствие, всё больше людей будут отправлять на фронт менее подготовленными. Ну, а если это теракт, то украинские диверсанты проникли уже и в состав российской армии, а это, даже не знаю, как назвать... Провал?

А у нас (в Украине) как принудительная мобилизация проходит? Облавы по улицах и на заправках - "это другое".
Востаннє редагувалось Negotive в Нед 16 жов, 2022 12:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:33

  Negotive написав:А у нас как принудительная мобилизация проходит? Облавы по улицах и на заправках - "это другое".

У вас по іншому і не буде.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:40

  User253 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Іран збирається передати Росії балістичні ракети для війни проти України, - Washington Post

Американська газета The Washington Post заявила, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети класу "земля - земля" для війни проти України. До такого висновку дійшла розвідка однієї з союзних США держав, розказали виданню двоє американських чиновників.

Перша партія ракет Fateh-110 і Zolfaghar уже готується на заводах в Ірані. Це балістичні ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км відповідно.

Іран володіє одним із найбільших і найрізноманітніших арсеналів ракет малої та середньої дальності на Близькому Сході.

"Найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar вважаються одночасно потужними і досить точними на відносно коротких відстанях. Деякі моделі оснащені електрооптичними системами наведення, які дозволяють операторам ракет направляти їх під час остаточного наближення до цілі"

Раніше Іран уже передавав такі ракети в зони бойових дій, зокрема бойовикам-хуситам у Ємені. Сили хуситів використовували іранські ракети для нападів на нафтопереробні заводи та інші цивільні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки.

https://censor.net/ua/news/3374076/iran ... ngton_post

Как бородатые моджахеды могут в пустыне строить заводы по производству беспилотников и ракет из "овна и палок", которые "наводят суету" на сотни и тысячи км - а страна, которая ранее вела программу "Морской старт" - сейчас не может ни сбить ни создать свой (даже такой примитивный) "мопед", который хотя бы повторит характеристики моджахедского?

есть два момента - во-первых Иран - точно не моджахеды, достаточно развитая страна, напомню, они уже близки к созданию ЯО. и да, нефти с газом дофига - последние 15 лет такие страны жируют. во-вторых, не недооценивайте фактор, что когда большая часть ресурсов страны направлена на военную сферу - как Иран или Пакистан, даже КНДР - можно много достигнуть. только обратная сторона - народ бедненько живет.

только готовы те форумчане, кто ратует за то, чтобы все развивать самим при таком уровне экономического развития, за это жить, как в совке???
тут баланс очень сложный, однозначного ответа нет...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 16 жов, 2022 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:во-первых Иран - точно не моджахеды, достаточно развитая страна, напомню, они уже близки к созданию ЯО. во-вторых, не недооценивайте фактор, что когда большая часть ресурсов страны направлена на военную сферу - как Иран или Пакистан, даже КНДР - можно много достигнуть. только обратная сторона - народ бедненько живет.

только готовы те форумчане, кто ратует за то, чтобы все развивать самим при таком уровне экономического развития, за это жить, как в совке???
тут баланс очень сложный, однозначного ответа нет...

А мы выходит богато живем? Очень смешно. Выходит и живем бедно, и своих ракетных программ не сделали.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:03

  BIGor написав:А мы выходит богато живем? Очень смешно. Выходит и живем бедно, и своих ракетных программ не сделали.

Думаю багатше ніж в Ірані.
Це при тому що у них купа нафти і райський клімат. Тобто жити ми маємо набагато гірше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:16

  andrijk777 написав:
  BIGor написав:А мы выходит богато живем? Очень смешно. Выходит и живем бедно, и своих ракетных программ не сделали.

Думаю багатше ніж в Ірані.
Це при тому що у них купа нафти і райський клімат. Тобто жити ми маємо набагато гірше.

Багатше це як? Є якісь не субєктивні показники? Іран вже давно під санкціями, тут можна дивитись ВВП на душу населення https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... y_GDP_(PPP)_per_capita
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:27

  BIGor написав:
  andrijk777 написав:
  BIGor написав:А мы выходит богато живем? Очень смешно. Выходит и живем бедно, и своих ракетных программ не сделали.

Думаю багатше ніж в Ірані.
Це при тому що у них купа нафти і райський клімат. Тобто жити ми маємо набагато гірше.

Багатше це як? Є якісь не субєктивні показники? Іран вже давно під санкціями, тут можна дивитись ВВП на душу населення https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... y_GDP_(PPP)_per_capita

Real GDP per capita
120 Iran $12,400 2020 est.
121 Ukraine $12,400 2020 est.
CIA Factbook
по-перше, я би наше GDP множив на 2, враховуючи невраховану "тінь"))) не знаю, як з цим в Іране. по-друге - там нафта. по-трете - це треба дивитись структуру того GDP.

не думаю, що у нас будуть протести через вартість курячого м'яса.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:37

  BIGor написав:
  andrijk777 написав:
  BIGor написав:А мы выходит богато живем? Очень смешно. Выходит и живем бедно, и своих ракетных программ не сделали.

Думаю багатше ніж в Ірані.
Це при тому що у них купа нафти і райський клімат. Тобто жити ми маємо набагато гірше.

Багатше це як?

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison
У нас в 2 рази вищі зарплати при нижчих цінах.
Local Purchasing Power in Kiev (Kyiv) is 122.70% higher than in Tehran

*ВВП я не їм. Якщо ви їсте ВВП то сперечатись не буду.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Российские паблики форсят новость про закрытие посольства Сербии в Украине.

Кто знает, это правда? Или оно было закрыто ранее?

http://www.kiev.mfa.gov.rs/ukr/
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