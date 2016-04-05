Минобороны России сообщило, что на полигоне в Белгородской области двое граждан СНГ расстреляли военнослужащих. По данным ведомства, погибли 11 человек, еще 15 ранены. Ведомство назвало произошедшее терактом.



Однако заявления очевидцев, появившихся в СМИ, ставят под сомнение выводы Минобороны. Например, SOTA пишет со ссылкой на источник, что стрельбу начал военный, до этого стрелявший по мишеням. Неожиданно он развернул пулемёт в безоружную толпу и открыл огонь. Вместе с ним по военным из автомата стрелял ещё один человек. Нападавших удалось ликвидировать при помощи снайперов.



Отмечу, что на этом полигоне находились более 100 человек из Брянской области, которые наотрез отказывались от участия в войне в Украине. Они категорически были против отправки под Лиман, и даже военное руководство не смогло переубедить солдат.



Пока непонятно, по какой причине два человека решили расстрелять своих сослуживцев: действительно ли это теракт или просто у мобилизованных "сорвало крышу"? Вероятно, нечто подобное рано или поздно произошло бы, учитывая насколько хаотично и без разбора людей хватали по городам. Ни нормальной медкомиссии, ни освидетельствования на пригодность к службе - держи оружие, стреляй и готовься к войне.



Жуткая история, и последствия у неё будут страшные. Военное руководство теперь лишний раз подумает, прежде чем выдать мобилизованным боевое оружие на стрельбище. Как следствие, всё больше людей будут отправлять на фронт менее подготовленными. Ну, а если это теракт, то украинские диверсанты проникли уже и в состав российской армии, а это, даже не знаю, как назвать... Провал?