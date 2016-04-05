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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 жов, 2022 14:11
Українська розвідка дасть $100000 за полоненого Гіркіна, активісти - ще $50 тисяч
думаю, треба йому дуже уважно слідкувати за поплічниками - а то не встигне й моргнути, як скрутять та продадуть
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Shaman
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Додано: Нед 16 жов, 2022 14:19
BIGor написав:
Что за санкции? Украина такие вводила? СБУ, прокуратура занимается делом о передаче ракетных, авиационных технологий врагу? Иранцев повыгоняли из ХАИ и НАУ?
Наши санкции всем до ж...пы. Если и реагируют, то на американские
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 16 жов, 2022 14:35
Andrey2512 написав:
Российские паблики форсят новость про закрытие посольства Сербии в Украине.
Кто знает, это правда? Или оно было закрыто ранее?http://www.kiev.mfa.gov.rs/ukr/
Страны, которые на днях закрыли свои посольства и/или призвали своих граждан эвакуироваться с Украины:
▪️Китай
▪️Казахстан
▪️Кыргызстан
▪️Узбекистан
▪️Туркменистан
▪️Сербия
▪️Таджикистан
▪️Белоруссия
Все они являются союзниками России
▪️Египет тоже призвал.Боятся замерзнуть https://twitter.com/USEmbassyKyiv
?Эти ещё ранее ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Додано: Нед 16 жов, 2022 14:47
Израиль не закрывает? Значит сидим в Киеве "на жопе ровно" и не паримся))
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roberto dark
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Додано: Нед 16 жов, 2022 14:56
roberto dark написав:
Израиль не закрывает? Значит сидим в Киеве "на жопе ровно" и не паримся))
А как им закрывать, если евреи разделились на 2 лагеря - за и против раши
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Игорь Алексеевич
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