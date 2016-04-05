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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 жов, 2022 14:56
roberto dark написав:
Израиль не закрывает? Значит сидим в Киеве "на жопе ровно" и не паримся))
А как им закрывать, если евреи разделились на 2 лагеря - за и против раши
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 16 жов, 2022 16:20
Игорь Алексеевич написав: roberto dark написав:
Израиль не закрывает? Значит сидим в Киеве "на жопе ровно" и не паримся))
А как им закрывать, если евреи разделились на 2 лагеря - за и против раши
Пришло время, чтобы Украина получила отИзраиля такую же военную помощь, какую ей предлагают США и НАТО, - заявил сегодня, 16 октября, Министр по делам диаспоры Израиля Nachman Shai.
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fler
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Додано: Нед 16 жов, 2022 16:27
fler написав:
Пришло время, чтобы Украина получила отИзраиля такую же военную помощь, какую ей предлагают США и НАТО, - заявил сегодня, 16 октября, Министр по делам диаспоры Израиля Nachman Shai.
А раньше они ничего не видели, что происходит в Украине???. Я бы запретил им въезд в Украину, типа мы заботимся о их безопасности. Умань закрыть им лет на 20. Пусть через онлайн молятся
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 16 жов, 2022 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 16 жов, 2022 16:28
Израиль к сожалению, заинтересован в том, что бы Иран "сплавил" кому угодно, как можно больше своих ракет и дронов, ввиду неотвратимой в будущем масштабной войны со своим заклятым врагом.
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roberto dark
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Додано: Нед 16 жов, 2022 16:53
roberto dark написав:
Израиль к сожалению, заинтересован в том, что бы Иран "сплавил" кому угодно, как можно больше своих ракет и дронов, ввиду неотвратимой в будущем масштабной войны со своим заклятым врагом.
Эти дроны и ракеты все равно будут восполнены. Израиль должен быть заинтересован в тестировании своей военной промышленности против этих дронов и ракет. А это возможно только разворачиванием тестовых образцов в Украине. Уже вполне очевидно, что Иран сильнейший игрок ВПК и мощь его с каждым годом растет. Наступит судный день для Израиля, когда это все полетит по ним. Не для самих же себя Иран столько дронов и ракет клепает.
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Zebra
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Додано: Нед 16 жов, 2022 17:02
roberto dark написав:
Израиль к сожалению, заинтересован в том, что бы Иран "сплавил" кому угодно, как можно больше своих ракет и дронов, ввиду неотвратимой в будущем масштабной войны со своим заклятым врагом.
Глупость какая-то. Иран теряет дешевое железо, а приобретает бесценный опыт, получает возможность испытыать и улучшить свои дроны, научится обходить всяческие ПВО...
А вот Израиль со своими антидронными системами теряет такую возможность. Что ж, будут потом иполучать опыт на своей территории.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 17:07
Zebra написав:
Я думаю Киеву стоит готовиться к массированейшей ракетной атаке. Сегодняшние тренировки эксадрона МиГ-31 в Беларуси способные нести неперехватываемые гиперзвуковые ракеты с мощными боеголовками, а раньше там давно накапливались ракетные дивизионы Искандер и прочая ракетная техника, включая С-300 которые тоже не перехватываются, видео железнодорожных составов с далекобойной артиллерией, сегодняшнее предупреждение Китая о эвакуации - нет сомнений, чтоб победить в этой войне, нужно расхерачить Киев. Я никого не пугаю, просто очевидно, что победить Путину в этой войне принудив к переговорам можно только ударами по самой столице, и ударами разрушительными.Я советую быть на чеку киевлянам, а лучше выехать.
И это говорит тот, кто пренебрежительно относится к выехавшим из Чернигова
Уж воистину, либо трусы, либо крестик
Вот на фуагра ты разгоняешь зраду ?
Ах, Миг-31, ах гиперзвук ... "бегите, глупцы". Тьфу, блядь
Ну вжарили 10.10 по Киеву и шо ???
Попали в перекрёсток, детскую площадку. Это к вопросу точности
Повредили инфраструктуру. Но уже восстановили. Ты лично долго сидел без электричества ?
И ракет с гиперзвуком сильно много у РФ ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 16 жов, 2022 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 17:11
Нужен лайфхак, может кто подскажет.
Сегодня под утро уже около ноля было, в принципе под двумя одеялами, в свитере и вязаной шапке спать совсем не холодно. Но есть но, от холодного воздуха под утро горло болит, пытался голову одеялом закрывать, так тепло, но кислорода не хватает, голова чугунная. Как именно возле лица температуру сделать более нормальную, чтобы не дышать ледяным воздухом ? Отапливаться к сожалению не можем
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freeze
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Додано: Нед 16 жов, 2022 17:16
freeze написав:
Нужен лайфхак, может кто подскажет.
Сегодня под утро уже около ноля было, в принципе под двумя одеялами, в свитере и вязаной шапке спать совсем не холодно. Но есть но, от холодного воздуха под утро горло болит, пытался голову одеялом закрывать, так тепло, но кислорода не хватает, голова чугунная. Как именно возле лица температуру сделать более нормальную ?
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
может через маску ? хоть какую-нить, хоть ватно-марлевую
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Додано: Нед 16 жов, 2022 17:18
freeze написав:
Нужен лайфхак, может кто подскажет.
Сегодня под утро уже около ноля было, в принципе под двумя одеялами, в свитере и вязаной шапке спать совсем не холодно. Но есть но, от холодного воздуха под утро горло болит, пытался голову одеялом закрывать, так тепло, но кислорода не хватает, голова чугунная. Как именно возле лица температуру сделать более нормальную, чтобы не дышать ледяным воздухом ? Отапливаться к сожалению не можем
так этот лайфхак всегда используется на улице когда приходят холода.
шарфик наматываешь и все.
ну или карантинный вариант - намордник самодельный
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