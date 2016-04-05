Вслед за беспилотными летательными аппаратами Иран согласился поставлять России ракеты класса «земля-земля». Как сообщили источники The Washington Post в службах безопасности США и союзных стран, так Москва сможет восполнить потери в боеприпасах, потраченных в ходе войны в Украине.Остатки ракетного вооружения в России и его производство - гостайна, поэтому можно лишь предполагать, однако вряд ли можно сильно погрешить против истины, если предположить, что производство не успевает за расходом. Поэтому пуски ракет идут всё реже и всё меньшими сериями, сообщают о применении всё более и более старых моделей, и по всей видимости, недавний массированный пуск - это предел возможностей, причем даже не известно, насколько сильно пришлось залезать в неприкосновенный запас ракетного вооружения.Неудивительно, что приходится искать на стороне. Иран уже поставляет машинокомплекты своих дронов-смертников, теперь пришла очередь для ракет. Вряд ли Иран можно отнести к передовым державам в ракетостроении, но находясь в полной блокаде, капризничать не приходится.