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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2455245624572458
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Да, это мысль, пожалуй, как вариант маску попробую. Спасибо

Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 17:33

freeze
Може буде і дивно і смішно, але згадав з дитинства журнал "Юний технік". Там був малюнок і схема такого собі шолома з гірськолижними окулярами (типу з папьємаше/пластику + в'язана/шерстяна/хутряна шапка) з повітряпроводом, що проходив під одягом. Для полярників.
Маска на обличчі буде вогкою, зменшить потік повітря. Взимку буде обмерзати.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 17:39

  Zebra написав:
  roberto dark написав:Израиль к сожалению, заинтересован в том, что бы Иран "сплавил" кому угодно, как можно больше своих ракет и дронов, ввиду неотвратимой в будущем масштабной войны со своим заклятым врагом.

Эти дроны и ракеты все равно будут восполнены. Израиль должен быть заинтересован в тестировании своей военной промышленности против этих дронов и ракет. А это возможно только разворачиванием тестовых образцов в Украине. Уже вполне очевидно, что Иран сильнейший игрок ВПК и мощь его с каждым годом растет. Наступит судный день для Израиля, когда это все полетит по ним. Не для самих же себя Иран столько дронов и ракет клепает.

Для восполнения нужно время и порой немалое, а тем более в условиях санкций ( смотрим на рашку). Думаю у правительства Израиля больше болит голова, что получат взамен Иран за свою столь значимую и своевременную помощь?
P.S По слухам "грязное" ЯО у них и так уже имеется как и технологии. Явно
потребовали чего-то большего.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 17:46

  mephala написав:так этот лайфхак всегда используется на улице когда приходят холода.
шарфик наматываешь и все.
ну или карантинный вариант - намордник самодельный

балаклаву как вариант вместо шапки и шарфика
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:00

  freeze написав:Нужен лайфхак, может кто подскажет.
Сегодня под утро уже около ноля было, в принципе под двумя одеялами, в свитере и вязаной шапке спать совсем не холодно. Но есть но, от холодного воздуха под утро горло болит, пытался голову одеялом закрывать, так тепло, но кислорода не хватает, голова чугунная. Как именно возле лица температуру сделать более нормальную, чтобы не дышать ледяным воздухом ? Отапливаться к сожалению не можем

Знакомый в синтапоновом спальном мешке спал зимой в лесу (в палатке). Честно говорю лично не пробовал, но вдруг может сгодится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:02

  roberto dark написав:Израиль к сожалению, заинтересован в том, что бы Иран "сплавил" кому угодно, как можно больше своих ракет и дронов, ввиду неотвратимой в будущем масштабной войны со своим заклятым врагом.

Иран начнет поставлять дальнебойные ракеты России вслед за беспилотниками

Вслед за беспилотными летательными аппаратами Иран согласился поставлять России ракеты класса «земля-земля». Как сообщили источники The Washington Post в службах безопасности США и союзных стран, так Москва сможет восполнить потери в боеприпасах, потраченных в ходе войны в Украине.

Остатки ракетного вооружения в России и его производство - гостайна, поэтому можно лишь предполагать, однако вряд ли можно сильно погрешить против истины, если предположить, что производство не успевает за расходом. Поэтому пуски ракет идут всё реже и всё меньшими сериями, сообщают о применении всё более и более старых моделей, и по всей видимости, недавний массированный пуск - это предел возможностей, причем даже не известно, насколько сильно пришлось залезать в неприкосновенный запас ракетного вооружения.

Неудивительно, что приходится искать на стороне. Иран уже поставляет машинокомплекты своих дронов-смертников, теперь пришла очередь для ракет. Вряд ли Иран можно отнести к передовым державам в ракетостроении, но находясь в полной блокаде, капризничать не приходится.
https://t.me/anatoly_nesmiyan/5440

Болтовня что у России вот вот закончатся ракеты может остаться болтовней.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:12

  vitaliian написав:
https://t.me/anatoly_nesmiyan/5440

Болтовня что у России вот вот закончатся ракеты может остаться болтовней.

Это написал el_murid - известный рашист
Зачем ты его цитируешь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2Zebra
Зображення
Это парк Шевченко
Я хорошо знаю этот парк

Дети уже играют в парке, а ты разгоняешь зраду
pesikot
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