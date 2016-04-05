freeze Може буде і дивно і смішно, але згадав з дитинства журнал "Юний технік". Там був малюнок і схема такого собі шолома з гірськолижними окулярами (типу з папьємаше/пластику + в'язана/шерстяна/хутряна шапка) з повітряпроводом, що проходив під одягом. Для полярників. Маска на обличчі буде вогкою, зменшить потік повітря. Взимку буде обмерзати.
roberto dark написав:Израиль к сожалению, заинтересован в том, что бы Иран "сплавил" кому угодно, как можно больше своих ракет и дронов, ввиду неотвратимой в будущем масштабной войны со своим заклятым врагом.
Эти дроны и ракеты все равно будут восполнены. Израиль должен быть заинтересован в тестировании своей военной промышленности против этих дронов и ракет. А это возможно только разворачиванием тестовых образцов в Украине. Уже вполне очевидно, что Иран сильнейший игрок ВПК и мощь его с каждым годом растет. Наступит судный день для Израиля, когда это все полетит по ним. Не для самих же себя Иран столько дронов и ракет клепает.
Для восполнения нужно время и порой немалое, а тем более в условиях санкций ( смотрим на рашку). Думаю у правительства Израиля больше болит голова, что получат взамен Иран за свою столь значимую и своевременную помощь? P.S По слухам "грязное" ЯО у них и так уже имеется как и технологии. Явно потребовали чего-то большего.
freeze написав:Нужен лайфхак, может кто подскажет. Сегодня под утро уже около ноля было, в принципе под двумя одеялами, в свитере и вязаной шапке спать совсем не холодно. Но есть но, от холодного воздуха под утро горло болит, пытался голову одеялом закрывать, так тепло, но кислорода не хватает, голова чугунная. Как именно возле лица температуру сделать более нормальную, чтобы не дышать ледяным воздухом ? Отапливаться к сожалению не можем
Знакомый в синтапоновом спальном мешке спал зимой в лесу (в палатке). Честно говорю лично не пробовал, но вдруг может сгодится.
roberto dark написав:Израиль к сожалению, заинтересован в том, что бы Иран "сплавил" кому угодно, как можно больше своих ракет и дронов, ввиду неотвратимой в будущем масштабной войны со своим заклятым врагом.
Иран начнет поставлять дальнебойные ракеты России вслед за беспилотниками
Вслед за беспилотными летательными аппаратами Иран согласился поставлять России ракеты класса «земля-земля». Как сообщили источники The Washington Post в службах безопасности США и союзных стран, так Москва сможет восполнить потери в боеприпасах, потраченных в ходе войны в Украине.
Остатки ракетного вооружения в России и его производство - гостайна, поэтому можно лишь предполагать, однако вряд ли можно сильно погрешить против истины, если предположить, что производство не успевает за расходом. Поэтому пуски ракет идут всё реже и всё меньшими сериями, сообщают о применении всё более и более старых моделей, и по всей видимости, недавний массированный пуск - это предел возможностей, причем даже не известно, насколько сильно пришлось залезать в неприкосновенный запас ракетного вооружения.
Неудивительно, что приходится искать на стороне. Иран уже поставляет машинокомплекты своих дронов-смертников, теперь пришла очередь для ракет. Вряд ли Иран можно отнести к передовым державам в ракетостроении, но находясь в полной блокаде, капризничать не приходится. https://t.me/anatoly_nesmiyan/5440
Болтовня что у России вот вот закончатся ракеты может остаться болтовней.
Вероятно нет пророка в своём отечестве... И нас, ожидают не просто "Тёмные времена"
Пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии придаст устойчивости украинской энергосистеме, - Криволап
Пересмотр граничных цен на рынке электрической энергии придаст устойчивости энергетической системе Украины, заявил Кирилл Криволап, советник премьер-министра Украины на общественных началах и руководитель "Центра экономического восстановления".
Об этом сообщает издание ExPro, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас рынок электроэнергии в Украине находится в кризисе не только с точки зрения физического разрушения инфраструктуры, но и с точки зрения финансового баланса.
Ключевыми факторами, сформировавшими финансовый кризис, являются снижение потребления, что означает уменьшение объема средств на рынке – бизнес сократил потребление на 30%, а население – почти на 40%.
Также физические разрушения как генерирующих мощностей, так и сетей. На восстановление уходят значительные средства.
Макроэкономическая ситуация в стране, характеризующаяся инфляционными процессами - почти 25% за 9 месяцев, а также девальвацией национальной валюты на 30%, что привело к росту цены на оборудование, операционным расходам и ремонтным работам.
А также рост цен на энергоносители, что влечет за собой рост себестоимости производства", - отметил Криволап.
По мнению советника премьер-министра, установленные прайс-кепы не учитывают все вышеперечисленные факторы, влияющие на рост стоимости генерации.
"Прайс-кепы в прошлый раз пересматривались в конце февраля-начале марта, сразу после начала войны. Установленные прайс-кепы не учитывают все вышеперечисленные факторы, влияющие на рост стоимости производства энергии, и по существу ставят энергокомпании на грань выживания", - отмечает он.
По его мнению, ярким примером изменения цены производства электроэнергии может служить ситуация в Европе, где цена выросла в 3-4 раза. Источник: https://censor.net/ru/n3374121
Это означает пипец Украине... Население ещё не платили по сегодняшним ценам ни разу(в отопительный сезон), а им уже накручивают...(в 8! Раз больше.) Пенсия 2.100 Предлагаемая платёжка, "глубоко не уважаемым оратором", минимум от 22,4 грн. - Форевер гнидам папередникам, опустившим Украину! По заказу какой шалавы - этот пасквиль я, думаю не стоит указывать пальцем?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 16 жов, 2022 18:50, всього редагувалось 1 раз.