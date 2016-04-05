Рашист не рашист, а старается писать объективно.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 18:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 жов, 2022 18:57
Додано: Нед 16 жов, 2022 19:07
Іран нарощує постачання зброї Росії для війни проти України і тепер, крім безпілотників, які надає державі-агресору з серпня, готовий передати їй також ракети класу «земля-земля».
Про це пише The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників.
За даними розвідки союзників, які надані також США й Україні, 18 вересня Іран направив у Росію офіційну делегацію для завершення переговорів щодо умов додаткове постачання зброї, включаючи два типи іранських ракет класу «земля-земля».
Йдеться про балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, здатних вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно.
Найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar вважаються потужними й точними ракетами, пише газета з посиланням на оцінки експертів.
Деякі моделі цих ракет оснащені й електронно-оптичними системами наведення, які дозволяють керувати ракетами під час підльоту до мети.
Як пише Defense Express, за своїми характеристиками іранські Fateh-110 і Zolfaghar мають значно більшу руйнівну силу, ніж рашистські системи «Точка-У», С-300 та «Іскандер».
Ракети Fateh-110, які виготовляє державна корпорація Ірану Aerospace Industries Organization, стоять на озброєнні іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), заявлена швидкість польоту — 3−4 Мах, маса бойової частини — 650 кг.
Тобто Іран рашикам уже дав дрони з радіусом удару більше тисячі км та вагою бойової частини 50 кг ( привіт світчблейдам на які тут деякі вангували). І планує передавати ракети з радіусом 300 та 700 км (привіт атакмс які адміністрація байдена боїться передавати ).
Додано: Нед 16 жов, 2022 19:15
Додано: Нед 16 жов, 2022 19:21
Додано: Нед 16 жов, 2022 19:27
Додано: Нед 16 жов, 2022 19:30
Додано: Нед 16 жов, 2022 19:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тримати низькі ціни на електрику та газ, це дотувати в першу чергу тих, хто багато споживає - з басейнами, зимовими садами і т.д. Субсидії якраз пенсіонерам дають можливість не відчути подорожчання, а може навіть трохи заробити при економії. А так купляти газ по 3000$ і продавти по 20$ то неправиьний підхід. Ще можна по споживанню диференціювати, малий обсяг малі ціни, більший прогресивно зростають.
Додано: Нед 16 жов, 2022 19:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 жов, 2022 19:48
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