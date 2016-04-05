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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2457245824592460>
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:el_murid - известный рашист


Рашист не рашист, а старается писать объективно.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:57

  Andrey2512 написав:
  pesikot написав:el_murid - известный рашист


Рашист не рашист, а старается писать объективно.

Как вы консервы легко вскрываетесь ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:07

Іран нарощує постачання зброї Росії для війни проти України і тепер, крім безпілотників, які надає державі-агресору з серпня, готовий передати їй також ракети класу «земля-земля».





Про це пише The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників.

За даними розвідки союзників, які надані також США й Україні, 18 вересня Іран направив у Росію офіційну делегацію для завершення переговорів щодо умов додаткове постачання зброї, включаючи два типи іранських ракет класу «земля-земля».

Йдеться про балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, здатних вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно.
Найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar вважаються потужними й точними ракетами, пише газета з посиланням на оцінки експертів.

Деякі моделі цих ракет оснащені й електронно-оптичними системами наведення, які дозволяють керувати ракетами під час підльоту до мети.

Як пише Defense Express, за своїми характеристиками іранські Fateh-110 і Zolfaghar мають значно більшу руйнівну силу, ніж рашистські системи «Точка-У», С-300 та «Іскандер».

Ракети Fateh-110, які виготовляє державна корпорація Ірану Aerospace Industries Organization, стоять на озброєнні іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), заявлена швидкість польоту — 3−4 Мах, маса бойової частини — 650 кг.
https://racurs.ua/ua/n175835-iranski-ra ... aghar.html

Тобто Іран рашикам уже дав дрони з радіусом удару більше тисячі км та вагою бойової частини 50 кг ( привіт світчблейдам на які тут деякі вангували). І планує передавати ракети з радіусом 300 та 700 км (привіт атакмс які адміністрація байдена боїться передавати ).
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:15

  Ukrainian написав:Іран нарощує постачання зброї Росії для війни проти України і тепер, крім безпілотників, які надає державі-агресору з серпня, готовий передати їй також ракети класу «земля-земля».

Про це пише The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників.

Ще один ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:21

  pesikot написав:
  Andrey2512 написав:
  pesikot написав:el_murid - известный рашист


Рашист не рашист, а старается писать объективно.

Как вы консервы легко вскрываетесь ...

Так ! Клепки не вистачає діяти тонкіше . Дебіли, мля... Тупікова гілка розвитку людства.
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:27

  pesikot написав:Ще один ...

:D
Консерви сьогодні чомусь нервують дуже, мабуть шось сталося (в Датському королівстві) :roll:

Крім того, Генштаб кажуть, що орки почали евакуацію співробітників та майна банків і пенсійного фонду з Херсонської області до Криму. Навіщо? :roll: :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:30

  fler написав:
  pesikot написав:Ще один ...

:D
Консерви сьогодні чомусь нервують дуже, мабуть шось сталося (в Датському королівстві) :roll:

Крім того, Генштаб кажуть, що орки почали евакуацію співробітників та майна банків і пенсійного фонду з Херсонської області до Криму. Навіщо? :roll: :mrgreen:

Це такий акт.
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Население ещё не платили по сегодняшним ценам ни разу(в отопительный сезон), а им уже накручивают...(в 8! Раз больше.)
Пенсия 2.100
Предлагаемая платёжка, "глубоко не уважаемым оратором", минимум от 22,4 грн.

Тримати низькі ціни на електрику та газ, це дотувати в першу чергу тих, хто багато споживає - з басейнами, зимовими садами і т.д. Субсидії якраз пенсіонерам дають можливість не відчути подорожчання, а може навіть трохи заробити при економії. А так купляти газ по 3000$ і продавти по 20$ то неправиьний підхід. Ще можна по споживанню диференціювати, малий обсяг малі ціни, більший прогресивно зростають.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:А так купляти газ по 3000$ і продавти по 20$ то неправиьний підхід

подскажите кто покупает газ ПА3куе и продает ПА20???
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:48

  pesikot написав:2Zebra
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Это парк Шевченко
Я хорошо знаю этот парк

Дети уже играют в парке, а ты всё еще разгоняешь зраду

Ну пусть гуляют. Мое дело предупредить, что Киев в опасности.
Zebra
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  #<1 ... 2457245824592460>
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