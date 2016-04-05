RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2457245824592460
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наразі вся Україна у такому стані
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7941
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:54

  roberto dark написав:Израиль к сожалению, заинтересован в том, что бы Иран "сплавил" кому угодно, как можно больше своих ракет и дронов, ввиду неотвратимой в будущем масштабной войны со своим заклятым врагом.

передайте, что они дятлы, с такой стратегией, потому, что иран меняет мопеды на СУ35...
и возможно ядерные материалы и технологии
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7904
З нами з: 20.11.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 2460 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:03

  edvardd написав:
  roberto dark написав:Израиль к сожалению, заинтересован в том, что бы Иран "сплавил" кому угодно, как можно больше своих ракет и дронов, ввиду неотвратимой в будущем масштабной войны со своим заклятым врагом.

передайте, что они дятлы, с такой стратегией, потому, что иран меняет мопеды на СУ35...
и возможно ядерные материалы и технологии


Пишуть, що рф знімає з баз зберігання (Міллєрово) старі МіГ-29 через втрати сучасних літаків.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3290
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:06

  Прохожий написав:
  Ой+ написав:А так купляти газ по 3000$ і продавти по 20$ то неправиьний підхід
подскажите кто покупает газ ПА3куе и продает ПА20???
Населення купує по 180
Промисловість купує по 750
Ціна по якій купує Нафтогаз ( єдиний продавець в Україні) - мені не відома..але не думаю що по 1000...з урахуванням купівлі в УкрГазВидобування...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25975
З нами з: 15.01.09
Подякував: 256 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2457245824592460
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 105135
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467736
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3999
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1825)
16.10.2022 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.