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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 жов, 2022 19:51
Наразі вся Україна у такому стані
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Investor_K
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Додано: Нед 16 жов, 2022 19:54
roberto dark написав:
Израиль к сожалению, заинтересован в том, что бы Иран "сплавил" кому угодно, как можно больше своих ракет и дронов, ввиду неотвратимой в будущем масштабной войны со своим заклятым врагом.
передайте, что они дятлы, с такой стратегией, потому, что иран меняет мопеды на СУ35...
и возможно ядерные материалы и технологии
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edvardd
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Додано: Нед 16 жов, 2022 20:03
edvardd написав: roberto dark написав:
Израиль к сожалению, заинтересован в том, что бы Иран "сплавил" кому угодно, как можно больше своих ракет и дронов, ввиду неотвратимой в будущем масштабной войны со своим заклятым врагом.
передайте, что они дятлы, с такой стратегией, потому, что иран меняет мопеды на СУ35...
и возможно ядерные материалы и технологии
Пишуть, що рф знімає з баз зберігання (Міллєрово) старі МіГ-29 через втрати сучасних літаків.
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fler
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Додано: Нед 16 жов, 2022 20:06
Прохожий написав: Ой+ написав:
А так купляти газ по 3000$ і продавти по 20$ то неправиьний підхід
подскажите кто покупает газ ПА3куе и продает ПА20???
Населення купує по 180
Промисловість купує по 750
Ціна по якій купує Нафтогаз ( єдиний продавець в Україні) - мені не відома..але не думаю що по 1000...з урахуванням купівлі в УкрГазВидобування...
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budivelnik
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