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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2457245824592460
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:03

  edvardd написав:
  roberto dark написав:Израиль к сожалению, заинтересован в том, что бы Иран "сплавил" кому угодно, как можно больше своих ракет и дронов, ввиду неотвратимой в будущем масштабной войны со своим заклятым врагом.

передайте, что они дятлы, с такой стратегией, потому, что иран меняет мопеды на СУ35...
и возможно ядерные материалы и технологии


Пишуть, що рф знімає з баз зберігання (Міллєрово) старі МіГ-29 через втрати сучасних літаків.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:06

  Прохожий написав:
  Ой+ написав:А так купляти газ по 3000$ і продавти по 20$ то неправиьний підхід
подскажите кто покупает газ ПА3куе и продает ПА20???
Населення купує по 180
Промисловість купує по 750
Ціна по якій купує Нафтогаз ( єдиний продавець в Україні) - мені не відома..але не думаю що по 1000...з урахуванням купівлі в УкрГазВидобування...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:13

  fler написав:
  edvardd написав:
  roberto dark написав:Израиль к сожалению, заинтересован в том, что бы Иран "сплавил" кому угодно, как можно больше своих ракет и дронов, ввиду неотвратимой в будущем масштабной войны со своим заклятым врагом.

передайте, что они дятлы, с такой стратегией, потому, что иран меняет мопеды на СУ35...
и возможно ядерные материалы и технологии


Пишуть, що рф знімає з баз зберігання (Міллєрово) старі МіГ-29 через втрати сучасних літаків.

а ядерные материалы и технологии, это конечно фигня...кроме того самолёты могут поставить и через год, если конечно смогут сделать...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:15

Шо це я знайшла?

Zebra
З точки зору російської влади - єдиний шлях перемогти - кинути значні сили на Київ, в тому числі ракетно-бомбові удари, змусивши або капітулювати або сісти за стіл переговорів...


У понеділок НАТО розпочне ядерні навчання. У навчаннях візьмуть участь 14 країн і до 60 літаків, включаючи найсучасніші винищувачі та американські стратегічні бомбардувальники В-52 "Stratofortress".
Русня, шо з ̶х̶л̶є̶б̶а̶л̶о̶м̶ обличчям?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:21

  Ой+ написав:Тримати низькі ціни на електрику та газ, це дотувати в першу чергу тих, хто багато споживає - з басейнами, зимовими садами і т.д. Субсидії якраз пенсіонерам дають можливість не відчути подорожчання, а може навіть трохи заробити при економії. А так купляти газ по 3000$ і продавти по 20$ то неправиьний підхід. Ще можна по споживанню диференціювати, малий обсяг малі ціни, більший прогресивно зростають.


диференціація - це було б розумно і, напевно, вірно. 100-150-200 квт*год за низькою ціною, як соціальні, далі вище.
і ще б робили щось з боргами. а то у дєгєнєратів на алкашку і цигарки гроші є, і регулярно, а на комуналь ні. і ніде не працюють і все їм по..ю. і постійно в лідерах в списках за борги, що розвішують по підїздах. і зараз їм вже їх 2,5 років як лафа, борги ніяк вибивати на можна і відключати не можна. то карантин, то війна.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Нед 16 жов, 2022 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:23

  Andrey2512 написав:Российские паблики форсят новость про закрытие посольства Сербии в Украине.

Кто знает, это правда? Или оно было закрыто ранее?

http://www.kiev.mfa.gov.rs/ukr/

:?:
- А они, после марта возвращались?
:?:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:36

  pesikot написав:
  Zebra написав:Я думаю Киеву стоит готовиться к массированейшей ракетной атаке. Сегодняшние тренировки эксадрона МиГ-31 в Беларуси способные нести неперехватываемые гиперзвуковые ракеты с мощными боеголовками, а раньше там давно накапливались ракетные дивизионы Искандер и прочая ракетная техника, включая С-300 которые тоже не перехватываются, видео железнодорожных составов с далекобойной артиллерией, сегодняшнее предупреждение Китая о эвакуации - нет сомнений, чтоб победить в этой войне, нужно расхерачить Киев. Я никого не пугаю, просто очевидно, что победить Путину в этой войне принудив к переговорам можно только ударами по самой столице, и ударами разрушительными.
Я советую быть на чеку киевлянам, а лучше выехать.

И это говорит тот, кто пренебрежительно относится к выехавшим из Чернигова :)
Уж воистину, либо трусы, либо крестик

Вот на фуагра ты разгоняешь зраду ?
Ах, Миг-31, ах гиперзвук ... "бегите, глупцы". Тьфу, блядь

Ну вжарили 10.10 по Киеву и шо ???
Попали в перекрёсток, детскую площадку. Это к вопросу точности

Повредили инфраструктуру. Но уже восстановили. Ты лично долго сидел без электричества ?

И ракет с гиперзвуком сильно много у РФ ?

:mrgreen:
В опубликованном, не далее, как на Покрову: viewtopic.php?p=5496685#p5496685
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:58

Уже прибл. целая двадцатка из стран поддерживающих ПУ-ху...ло, сообщила своим гражданам собрать лыжи и бегом из Украины :twisted:
Что тот идиот придумал????
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 21:05

  budivelnik написав:
  Прохожий написав:
  Ой+ написав:А так купляти газ по 3000$ і продавти по 20$ то неправиьний підхід
подскажите кто покупает газ ПА3куе и продает ПА20???
Населення купує по 180
Промисловість купує по 750
Ціна по якій купує Нафтогаз ( єдиний продавець в Україні) - мені не відома..але не думаю що по 1000...з урахуванням купівлі в УкрГазВидобування...

По 20$/1000 виходить реально сплачених грошей для скажімо для пенсіонерів з пенсією до 3000 грн, а таких половина. Решту субсидією покривається. По якій ціні максимальній купляв Нафтогаз не знаю, але якби готовий за позичені купляти по максимальним теперішнім цінам, а доходило до 3000$.
Юрій Вітренко.
"Ми можемо зараз отримувати газ через цю трубу, і ми маємо попередні домовленості з постачальниками такого газу, і є навіть вільна потужність у трубі, яку, так би мовити, неформально залишили саме для "Нафтогазу", для України", – сказав Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
При цьому він зазначив, що наразі компанія не має необхідних коштів для імпорту газу через Baltic Pipe за поточними цінами.
"Але проблема в тому, що 1 млрд куб. м, який ми могли б купити через цю трубу для споживання майбутньої зими, коштує $2 млрд за поточними цінами. Й "Нафтогаз" зараз не має таких грошей, щоб купити цей газ", – пояснив голова компанії.
Він підтвердив, що створюваний для імпорту газу спецфонд, який мав наповнюватися, зокрема, міжнародними донорами, поки що порожній. https://interfax.com.ua/news/economic/863769.html

Як споживач я радий би низьким цінам, але буду зовсім не радий, якщо взагалі газу не стане через такі підходи. Як і електрики.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 21:27

  Игорь Алексеевич написав:Уже прибл. целая двадцатка из стран поддерживающих ПУ-ху...ло, сообщила своим гражданам собрать лыжи и бегом из Украины :twisted:
Что тот идиот придумал????


Говорят тактическое яо по мостам через Днепр или по другим военным обьектам.
Надо дергать в Канаду.
Хомякоид
 
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