roberto dark написав:Израиль к сожалению, заинтересован в том, что бы Иран "сплавил" кому угодно, как можно больше своих ракет и дронов, ввиду неотвратимой в будущем масштабной войны со своим заклятым врагом.
передайте, что они дятлы, с такой стратегией, потому, что иран меняет мопеды на СУ35... и возможно ядерные материалы и технологии
Пишуть, що рф знімає з баз зберігання (Міллєрово) старі МіГ-29 через втрати сучасних літаків.
roberto dark написав:Израиль к сожалению, заинтересован в том, что бы Иран "сплавил" кому угодно, как можно больше своих ракет и дронов, ввиду неотвратимой в будущем масштабной войны со своим заклятым врагом.
передайте, что они дятлы, с такой стратегией, потому, что иран меняет мопеды на СУ35... и возможно ядерные материалы и технологии
Пишуть, що рф знімає з баз зберігання (Міллєрово) старі МіГ-29 через втрати сучасних літаків.
а ядерные материалы и технологии, это конечно фигня...кроме того самолёты могут поставить и через год, если конечно смогут сделать...
З точки зору російської влади - єдиний шлях перемогти - кинути значні сили на Київ, в тому числі ракетно-бомбові удари, змусивши або капітулювати або сісти за стіл переговорів...
У понеділок НАТО розпочне ядерні навчання. У навчаннях візьмуть участь 14 країн і до 60 літаків, включаючи найсучасніші винищувачі та американські стратегічні бомбардувальники В-52 "Stratofortress". Русня, шо з ̶х̶л̶є̶б̶а̶л̶о̶м̶ обличчям?
Ой+ написав:Тримати низькі ціни на електрику та газ, це дотувати в першу чергу тих, хто багато споживає - з басейнами, зимовими садами і т.д. Субсидії якраз пенсіонерам дають можливість не відчути подорожчання, а може навіть трохи заробити при економії. А так купляти газ по 3000$ і продавти по 20$ то неправиьний підхід. Ще можна по споживанню диференціювати, малий обсяг малі ціни, більший прогресивно зростають.
диференціація - це було б розумно і, напевно, вірно. 100-150-200 квт*год за низькою ціною, як соціальні, далі вище. і ще б робили щось з боргами. а то у дєгєнєратів на алкашку і цигарки гроші є, і регулярно, а на комуналь ні. і ніде не працюють і все їм по..ю. і постійно в лідерах в списках за борги, що розвішують по підїздах. і зараз їм вже їх 2,5 років як лафа, борги ніяк вибивати на можна і відключати не можна. то карантин, то війна.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Нед 16 жов, 2022 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Я думаю Киеву стоит готовиться к массированейшей ракетной атаке. Сегодняшние тренировки эксадрона МиГ-31 в Беларуси способные нести неперехватываемые гиперзвуковые ракеты с мощными боеголовками, а раньше там давно накапливались ракетные дивизионы Искандер и прочая ракетная техника, включая С-300 которые тоже не перехватываются, видео железнодорожных составов с далекобойной артиллерией, сегодняшнее предупреждение Китая о эвакуации - нет сомнений, чтоб победить в этой войне, нужно расхерачить Киев. Я никого не пугаю, просто очевидно, что победить Путину в этой войне принудив к переговорам можно только ударами по самой столице, и ударами разрушительными. Я советую быть на чеку киевлянам, а лучше выехать.
И это говорит тот, кто пренебрежительно относится к выехавшим из Чернигова Уж воистину, либо трусы, либо крестик
Вот на фуагра ты разгоняешь зраду ? Ах, Миг-31, ах гиперзвук ... "бегите, глупцы". Тьфу, блядь
Ну вжарили 10.10 по Киеву и шо ??? Попали в перекрёсток, детскую площадку. Это к вопросу точности
Повредили инфраструктуру. Но уже восстановили. Ты лично долго сидел без электричества ?
Ой+ написав:А так купляти газ по 3000$ і продавти по 20$ то неправиьний підхід
подскажите кто покупает газ ПА3куе и продает ПА20???
Населення купує по 180 Промисловість купує по 750 Ціна по якій купує Нафтогаз ( єдиний продавець в Україні) - мені не відома..але не думаю що по 1000...з урахуванням купівлі в УкрГазВидобування...
По 20$/1000 виходить реально сплачених грошей для скажімо для пенсіонерів з пенсією до 3000 грн, а таких половина. Решту субсидією покривається. По якій ціні максимальній купляв Нафтогаз не знаю, але якби готовий за позичені купляти по максимальним теперішнім цінам, а доходило до 3000$.
Юрій Вітренко. "Ми можемо зараз отримувати газ через цю трубу, і ми маємо попередні домовленості з постачальниками такого газу, і є навіть вільна потужність у трубі, яку, так би мовити, неформально залишили саме для "Нафтогазу", для України", – сказав Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". При цьому він зазначив, що наразі компанія не має необхідних коштів для імпорту газу через Baltic Pipe за поточними цінами. "Але проблема в тому, що 1 млрд куб. м, який ми могли б купити через цю трубу для споживання майбутньої зими, коштує $2 млрд за поточними цінами. Й "Нафтогаз" зараз не має таких грошей, щоб купити цей газ", – пояснив голова компанії. Він підтвердив, що створюваний для імпорту газу спецфонд, який мав наповнюватися, зокрема, міжнародними донорами, поки що порожній. https://interfax.com.ua/news/economic/863769.html
Як споживач я радий би низьким цінам, але буду зовсім не радий, якщо взагалі газу не стане через такі підходи. Як і електрики.
Kudrjavuy написав:Население ещё не платили по сегодняшним ценам ни разу(в отопительный сезон), а им уже накручивают...(в 8! Раз больше.) Пенсия 2.100 Предлагаемая платёжка, "глубоко не уважаемым оратором", минимум от 22,4(х1000) грн.
Тримати низькі ціни на електрику та газ, це дотувати в першу чергу тих, хто багато споживає - з басейнами, зимовими садами і т.д. Субсидії якраз пенсіонерам дають можливість не відчути подорожчання, а може навіть трохи заробити при економії. А так купляти газ по 3000$ і продавти по 20$ то неправиьний підхід. Ще можна по споживанню диференціювати, малий обсяг малі ціни, більший прогресивно зростають.
Заработная плата у низшего сословия 5.000 Работающим на ключевых Государственных предприятиях заработную плату по факту не платят.(за месяц кидали то 750грн, то 7500 грн...)
Из-за войны уровень бедности в Украине вырос в десять раз - Всемирный банк ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ 2022, 12:18 - ИГОРЬ ПИЛИПИВ
Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи оценивает рост уровня бедности в Украине в десятикратном размере, а удары по критической инфраструктуре только усложняют экономическую стуацию.
Об этом он рассказал в интервью Reuters.
По его словам, двадцать пять процентов населения будут жить в бедности до конца года, по сравнению с чуть более чем 2% до войны, а к концу следующего года эта цифра может вырасти до 55%.
Банерджи добавляет, что зимний период может стать особенно тяжелым для украинцев. Разрушенные дома и отсутствующая критическая инфраструктура могут вызвать еще одну волну внутренней миграции на зимний период.
Президент Украины на этой неделе сказал международным донорам, что Украине нужно около 55 млрд долларов США - 38 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета в следующем году, и еще 17 млрд долларов США, чтобы начать восстановление критической инфраструктуры, включая школы, жилье и энергетические объекты.
Банерджи также отметил, что Украина уже сократила свои бюджетные планы до минимума, теперь средства идут только на финансирование зарплат и пенсий, военных расходов и обслуживание внутреннего долга.
Если Украине не удастся получить достаточную поддержку, ей придется либо печатать больше денег, что явно повлияет на уровень инфляции или еще больше сокращать социальные расходы, сказал он.
Напомним:
Министерство экономики по итогам первых трех кварталов 2022 года оценивает падение ВВП Украины на уровне 30%.
Инфляция в Украине в сентябре относительно августа выросла на 1,9%, а в годовом измерении выросла до 24,6%.
НБУ может пересмотреть прогноз по инфляции по результатам 2022 года в сторону уменьшения.
За чем тяжко и много работать? Когда можно тупо повысить цену. А дальше по принципу трансформатора. И дальше, на стритрейсинг.