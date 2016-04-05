Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи оценивает рост уровня бедности в Украине в десятикратном размере, а удары по критической инфраструктуре только усложняют экономическую стуацию.Об этом он рассказал в интервью Reuters.По его словам, двадцать пять процентов населения будут жить в бедности до конца года, по сравнению с чуть более чем 2% до войны, а к концу следующего года эта цифра может вырасти до 55%.Банерджи добавляет, что зимний период может стать особенно тяжелым для украинцев. Разрушенные дома и отсутствующая критическая инфраструктура могут вызвать еще одну волну внутренней миграции на зимний период.Президент Украины на этой неделе сказал международным донорам, что Украине нужно около 55 млрд долларов США - 38 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета в следующем году, и еще 17 млрд долларов США, чтобы начать восстановление критической инфраструктуры, включая школы, жилье и энергетические объекты.Банерджи также отметил, что Украина уже сократила свои бюджетные планы до минимума, теперь средства идут только на финансирование зарплат и пенсий, военных расходов и обслуживание внутреннего долга.Если Украине не удастся получить достаточную поддержку, ей придется либо печатать больше денег, что явно повлияет на уровень инфляции или еще больше сокращать социальные расходы, сказал он.Напомним:Министерство экономики по итогам первых трех кварталов 2022 года оценивает падение ВВП Украины на уровне 30%.Инфляция в Украине в сентябре относительно августа выросла на 1,9%, а в годовом измерении выросла до 24,6%.НБУ может пересмотреть прогноз по инфляции по результатам 2022 года в сторону уменьшения.