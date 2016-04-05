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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2458245924602461
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 21:53

  budivelnik написав:
  Прохожий написав:
  Ой+ написав:А так купляти газ по 3000$ і продавти по 20$ то неправиьний підхід
подскажите кто покупает газ ПА3куе и продает ПА20???
Населення купує по 180
Промисловість купує по 750
Ціна по якій купує Нафтогаз ( єдиний продавець в Україні) - мені не відома..але не думаю що по 1000...з урахуванням купівлі в УкрГазВидобування...

Вы, словно из старого совкового анекдота:

Спрашивают у ребёнка:
- Кем твой папа работает?
- Трансформатором.
- Это как?
- 380 получает 220 выдаёт.

Так и Вы попробуйте определиться с конечным бенефициаром!
За столько лет, на форуме, пора, уже, хоть что-то понимать под словом "Экономика".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Как вы консервы легко вскрываетесь


Сам консерва. Или смотреть только Телемарафон нужно?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 21:59

МО в моцковии придумало, как дополнительно зарабатывать на своих ошибках, вероятно беженцы из Одессы научили:
Зображення
В Минобороны РФ утверждают, что каждый ошибочно мобилизованный россиянин должен ведомству 100 тысяч рублей, даже если успел потратить полученные деньги на форму, медикаменты и проч. В российском ведомстве считают, что этот поступок был якобы личной инициативой мобилизованных.

Соответствующий пункт прописан в постановлении правительства РФ.

"В случае предоставления единовременной материальной помощи гражданам, которые не прошли отбор по категориям для службы в СВО, управление соцзащиты направит им уведомление о возврате денежных средств. Оно придет на адрес ошибочно мобилизованного в течение 5 рабочих дней", - говорится в тексте постановления.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/260683_1665937298
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 22:02

  Хомякоид написав:
  Игорь Алексеевич написав:Уже прибл. целая двадцатка из стран поддерживающих ПУ-ху...ло, сообщила своим гражданам собрать лыжи и бегом из Украины :twisted:
Что тот идиот придумал????


Говорят тактическое яо по мостам через Днепр или по другим военным обьектам.
Надо дергать в Канаду.

Путин второй раз за неделю созывает Совбез РФ

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/260678_1665933047
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

прекращайте ИПСО своё сюда пихать, кацапня б.я

На сьогоднішній день киян збентежило поширення інформації від іноземних ЗМІ, що посольство Єгипту, Китаю та Сербії закликають своїх громадян покинути країну, пояснюючи це "серйозною безпековою ситуацією"

Окей, давайте розберемо цю ситуацію.
1️⃣Почнемо з посольства Сербії. Ця заява просто фейк. Чому ми так вирішили? А тому, що речник МЗС України сьогодні повідомив, що Сербія, всупереч повідомленням з рф, не евакуює посольство. А знаете чому? Співробітники посольства Сербії виїхали із України на початку березня. Відтоді сербські дипломати продовжують працювати з Белграда.

Пішли далі.
2️⃣Що з КНР? Заклик покинути Україну китайське зовнішньополітичне відомство мотивує "серйозною безпековою ситуацією". Повідомлення МЗС з'явилося напередодні початку роботи з'їзду Комуністичної партії Китаю, на якому, зокрема, обговорюватимуться питання про співпрацю КНР з Росією. Позиція Пекіна щодо війни, яку розв'язав Кремль, завжди була неоднозначною. При цьому Китай не критикує Росію та не запроваджує проти неї санкції.

3️⃣Далі Єгипет. У їхньому посольстві закликали всіх громадян "якнайшвидше" покинути Україну. Єгиптян попросили виїхати з України доступними наземними маршрутами в сусідні країни. З чим пов'язана терміновість в необхідності виїхати з нашої країни, в посольстві не повідомили.

4️⃣А також посольство США, вони просили своїх громадян залишити Україну, пояснивши це тим, що удари росії по Україні становлять пряму загрозу для мирних жителів і цивільної інфраструктури. Вони закликали громадян покинути нашу країну одразу після масованих ракетних ударів 10 жовтня.

❗️При цьому європейські дипломати не мають наміру виїжджати з нашої країни!

І так, розбираємо ще раз. Що саме мають на увазі посольства?
5️⃣Посольство Китаю та інших країн закликають громадян покинути Україну виключно в якості роботи по протоколу. У їхніх заявах такі кроки пояснюються останніми ракетними обстрілами України. Це лише заклик до громадян, не більше. Самі посольства залишаються на місці.

І тепер вгадайте що? Правильно. Російські пропагандисти почали розганяти своє ІПСО, що ці дії можуть означати загрозу ядерного удару. Ну і звісно цим самим залякувати мирне населення. Не ведіться на це, підготовки до застосування ядерної зброї немає, НАТО і Захід пильно слідкують за усіма подібними діями росіян.

Йдемо далі. З приводу ядерних ударів по Україні. Так ось, то пусті залякування. Тому що США дали ясно зрозуміти, що вони дадуть відповідь на будь-який ядерний удар росії по Україні. США разом із країнами НАТО і навіть спільно з Китаєм та Індією вже дали чіткий сигнал Москві про те, що застосування ядерної зброї не може навіть розглядатися під час війни в Україні.

Також російські пропагандисти почали постити новини на кшталт " Буча, Ирпень, Киев ждите. Мы скоро. В этот раз не за три дня, но скоро". Якщо ці "асвабадітелі" прийшли на нашу землю ще у лютому - березні і наші військові дали їм добрячих люлєй на фронті (хоча тоді в нас майже не було зброї) і вигнали з Київщини.

То зараз у нас є ленд-ліз ( багато зброї , якої буде ставати тільки більше). Нові системи ПВО, укріпленні кордони. Тобто, ми хочемо сказати, що навіть якщо вони сунуться у нашу сторону, то будуть миттєво знищені.

https://t.me/kievreal1
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США не будут делать различий в случае тактического или более масштабного применения Россией ядерного оружия в Украине

Об этом заявил в интервью CNN советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Использование ядерного оружия на поле боя в Украине - это использование ядерного оружия на поле боя в Украине, мы не собираемся делать различия», - сказал Салливан, отвечая на вопрос ведущей, будет ли отличаться реакция Вашингтона на возможный тактический, или более масштабный ядерный удар.
beee
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